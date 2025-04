El nuevo 'Sálvame' de RTVE y su desfile tampoco se estrenará en el día de hoy

Gafado el estreno de 'La familia de la tele' en RTVE. La llegada de las estrellas de la constelación 'Sálvame' tendrán que esperar un poco más para aterrizar en el ente público, cuyo estrenó ya se vio mermado la semana pasada por la muerte del Papa Francisco I. Cuando todo parecía indicar que ayer se iba a vivir un momento mágico en la pequeña pantalla nacional, con un desfile sin precedentes para el estreno del nuevo magacín vespertino de actualidad y crónica social de RTVE, un apagón eléctrico colapsó el territorio español de la Península Ibérica, paralizando durante horas el país. De momento, la televisión pública sigue apostando por la información durante las primeras franjas de la televisión en el día de hoy.

Así queda la parrilla de RTVE

RTVE ha confirmado que este martes repetirá su estrategia informativa, centrando su parrilla en la cobertura del gran apagón eléctrico que ha afectado a todo el país. En simulcast a través de La 1 y el Canal 24h, la corporación apostará por espacios especiales a lo largo de toda la jornada. Por la mañana, 'La hora de La 1' ampliará su emisión hasta las 12:00, cancelando la emisión de 'Mañaneros 360'. A partir de ahí, tomará el relevo un Especial Informativo presentado por Alejandra Herranz y Lluís Guilera, que ocupará la franja hasta las 13:55, momento en el que se emitirán los Informativos Territoriales. Antes del Telediario 1, RTVE prolongará el especial hasta las 14:57, reforzando así su apuesta por la actualidad.

Por la tarde, tampoco se estrenará el nuevo programa 'La familia de la tele', previsto inicialmente para las 16:00. En su lugar, se emitirá otro especial conducido por Marta Carazo y Guilera. La parrilla vespertina y nocturna aún no está confirmada, pero todo apunta a que se mantendrán los espacios informativos en lugar de la programación habitual. Tampoco está claro si 'Valle Salvaje' y 'La Promesa' emitirán nuevos capítulos o serán nuevamente aplazadas. La programación nocturna, con 'That's my jam' como plato fuerte, sigue de momento en pie y se mantiene su estreno esta noche con Arturo Valls como maestro de ceremonias.