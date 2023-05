Alba Carrillo estalla y señala al hijo de Ana Rosa Quintana: “Que me dejen en paz”

Seguro que los espectadores de Telecinco recuerdan la infame fiesta de Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana, en la que Alba Carrillo y Jorge Pérez, casado con Alicia Peña, fueron grabados en actitud muy cariñosa. Aquellas imágenes que se emitieron en los programas de la misma casa precipitaron la salida de la tertuliana de la cadena, que se enfrentó a varios de sus antiguos compañeros antes de despedirse del grupo de Fuencarral.

En los últimos días han vuelto a publicarse algunas informaciones relativas a esa noche, informaciones que, según Alba Carrillo, son falsas y nada tienen que ver con que le de verdad ocurrió. La extertuliana, que se mantiene alejada de la pequeña pantalla y centrada en su trabajo en sus redes sociales, ha roto su silencio a través de Instagram y ha lanzado varios ataques velados a ciertas personas que se encontraban en la fiesta, incluido el hijo de su antigua jefa. “Dejad de poner titulares tendenciosos para ganar clicks. (...) Me hace mucha gracia que hubiese móviles en la fiesta de empresa de Navidad solamente para grabarme a mí, pero no para grabar a otras personas, como por ejemplo el hijo de Ana Rosa, que también se lo pasó muy bien”, expresa la otrora modelo. Unas palabras que señalan directamente a Álvaro Rojo y que arrojan la duda sobre sus movimientos en esa noche de diversión.

Alba Carrillo en el debate de 'La isla de las tentaciones' MEDIASET

Alba Carrillo está dispuesta a pasar página y quiere que el asunto se olvide de una vez por todas, por lo que no se lo pensará a la hora de emprender acciones legales contra el que siga hurgando en lo que sucedió en la fiesta y publicando informaciones falsas: “Voy a tomar las medidas que sean necesarias. (...) No voy a entrar en más cosas porque es lo que a mucha gente le interesa, pero a mí no. Yo no formo parte del libro de ‘Las brujas de Salem’, no he hecho ninguna caza de brujas. Que me dejen en paz y me dejen vivir, que bastante he llorado ya”.