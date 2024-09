Alyson Eckmann, de ganadora de ‘Gran Hermano VIP 5’ a vivir de OnlyFans: "Al mes gano hasta..."

La vida es reinventarse una y otra vez. Alyson Eckmann, ganadora de la quinta edición de 'Gran Hermano VIP' en 2017, ha demostrado ser una figura mediática versátil, aunque sus caminos profesionales han tomado rumbos inesperados. La estadounidense, que en su momento fue conocida como presentadora de televisión, actriz y cantante, ha encontrado en la plataforma de contenido para adultos, OnlyFans, una fuente de ingresos muy rentable tras enfrentar dificultades en su carrera laboral.

Alyson Eckmann alcanzó la fama en España al participar en la edición VIP del popular reality show 'Gran Hermano', donde convivió con otras celebridades y personalidades de la farándula. Su victoria en el programa la impulsó aún más al ojo público, abriéndole puertas en el mundo del entretenimiento. Además de su trabajo como presentadora y actriz ("La que se avecina"), Eckmann intentó abrirse camino en la música, una faceta que también mostró durante su paso por el concurso de Telecinco. Sin embargo, tras su triunfo en el reality, Alyson decidió mudarse a Los Ángeles en busca de mayores oportunidades profesionales. No obstante, su vida en Estados Unidos no fue tan exitosa como esperaba. A pesar de sus intentos por consolidarse en la industria del entretenimiento, Eckmann no logró alcanzar la estabilidad laboral que deseaba. Este revés la llevó a explorar otras vías para mantenerse económicamente.

Ante las dificultades para mantenerse en la televisión y el entretenimiento tradicional, Alyson Eckmannoptó por unirse a la creciente tendencia de figuras públicas que recurren a OnlyFans, una plataforma que permite a los creadores de contenido cobrar a sus seguidores por material exclusivo. En el caso de Eckmann, este contenido incluye imágenes y servicios más personalizados, aunque ella ha dejado claro que "no realiza contenido pornográfico".

Eckmann ha hablado recientemente sobre su experiencia en OnlyFans en una entrevista con el programa 'Socialité'. Durante la entrevista, la expresentadora afirmó que su decisión de unirse a la plataforma le había resultado "muy lucrativa", llegando a ganar hasta 49.000 dólares al mes. Pese a que este tipo de contenido ha generado controversia entre sus seguidores, Eckmann ha defendido su decisión, asegurando que "se siente cómoda con lo que hace y que nadie la obliga a seguir ese camino".

A pesar de la naturaleza íntima de las fotos que comparte, Alyson Eckmann "no siente vergüenza por su trabajo" en OnlyFans. Durante su participación en el reality show 'Pesadilla en el Paraíso' en 2022, la exconcursante fue franca sobre su éxito en la plataforma. "¿Vendo fotos de mi cuerpo? Sí. ¿Gano mucho dinero? También", expresó con determinación, dejando claro que no tiene reparos en exponer su cuerpo si eso le permite mantener el nivel de vida que desea.