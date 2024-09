Alyson Eckmann, ganadora de Gran Hermano VIP en 2022, sin filtros: su cita con Cristiano Ronaldo, su desencuentro con Hiba Abouk y sus sorprendentes ganancias en Only Fans

Alyson Eckmann ha concedido una entrevista en la que ha repasado distintas etapas de su vida y no ha escatimado en detalles: la presentadora estadounidense ha hecho un repaso con el programa de Telecinco 'Socialité' de su trayectoria por la televisión, su relación con algunos de los rostros más conocidos y su actividad en 'Only Fans'.

Hiba Abouk: "¿Qué le pasa a esta tía?"

La televisiva ha confesado que no tuvo una buena experiencia con la actrizHiba Abouk-ahora en boca de todos tras destaparse su affaire con Álvaro Muñoz Escassi-. Eckmann ha contado que cuando se instaló en España tuvo problemas para aprender el idioma "no hablaba bien el español", y fue ahí cuando conoció a Hiba Abouk, de quien dijo que no fue agradable con ella, definiéndola como "altiva". "Había una chica actriz que me miraba mal en los photocalls y era muy altiva cuando me respondía. Me preguntaba: ‘¿qué le pasa a esta tía?’’, y era Hiba Abouk… Le caía mal y no sé por qué", ha detallado.

La verdad sobre su encuentro con Cristiano Ronaldo

La ganadora de Gran Hermano VIP en 2022 también ha hablado sobre su encuentro con Cristiano Ronaldo, comentando que lo conoció en 2014. "Le conocí en 2014 cuando estaba presentando su perfume nuevo a nivel global porque necesitaban a alguien que hablara inglés. Él es un hombre súper simpático, súper gracioso. Él sí que es guay y respetuoso", ha recordado.

A continuación ha agregado que ella se encontraba con una amiga y que el futbolista le propuso ir a su casa "a tomar algo". "Yo le dije que no quería porque tenía que trabajar al día siguiente y sabía lo que iba a significar eso y no voy a hacerlo. Luego le dije: ‘Voy a tu casa, pero cuando te diga, me vas a mandar a mi casa con tu chófer’, y me dio el ‘ok’. Fuimos a su casa, tomamos algo y me fui”, ha añadido, pero ha reiterado que no pasó nada más.

Respecto al amor, Eckmann ha señalado que está soltera, aunque está conociendo a alguien: "Estoy soltera. Tuve una relación súper tóxica y yo le dejé en octubre, y después de esa relación mi autoestima y todo estuvo fatal. Engordé un montón y no estaba feliz. Y ahora estoy empezando a tener citas, a conocer a gente, y estoy viendo a alguien".

Only Fans, su gran fuente de ingresos

Eckmann no ha evadido otras preguntas y ha hablado de su actividad en 'Only Fans', afirmando que ha ganado cantidades ingentes de dinero: "He tenido mucha suerte haciendo contenido para adultos. Estoy ganando mucho dinero. Al mes he ganado hasta 49.000 dólares". La presentadora ha admitido que ha recibido críticas pero que ella prefiera hacer oídos sordos y que sus ganancias en la plataforma para adultos son oscilantes. "Me puedes juzgar si quieres, pero me voy a comprar una casa... Hay meses que también gano menos, como 5.000 dólares", ha manifestado.