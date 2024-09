Pepe Ribagorda explica el verdadero motivo de su salida de 'Informativos Telecinco'

El periodista Pepe Ribagordase despidió el pasado domingo de 'Informativos Telecinco' tras casi dos décadas presentandoel informativo de los fines de semana. Esta salida, que coincide con los cambios internos en la cadena tras la jubilación de Pedro Piqueras, marca el fin de una etapa importante en su carrera. Aunque su partida ha causado sorpresa entre los espectadores, el propio Ribagorda ha desvelado en una entrevista para el programa 'El Faro' de Cadena SER que "no fue una decisión inesperada".

La despedida en su último programa estuvo cargada de emoción, con el comunicador agradeciendo a la audiencia y a su equipo el apoyo durante estos años. Durante el cierre del informativo, el periodista anunció que los nuevos encargados del espacio serán María Casado y David Cantero, a quienes elogió por su profesionalismo. "Yo cierro una etapa, una de las mejores de mi vida profesional", expresó visiblemente emocionado, destacando que su salida marca el inicio de un nuevo capítulo dentro de Mediaset, empresa a la que seguirá vinculado.

En su entrevista para 'El Faro', Pepe Ribagorda habló sobre cómo se gestó su salida de Informativos Telecinco. Explicó que con la llegada de un nuevo equipo directivo, el enfoque de los fines de semana cambió y se buscaban nuevos rostros. Aunque reconoció que fue un proceso que no le tomó por sorpresa, ya que estaba consciente de que los cambios eran necesarios. "Cuando llegó el nuevo equipo directivo de informativos, el fin de semana adquirió otro perfil, y era algo que no descartaba", comentó. También aseguró comprender y aceptar con naturalidad los ajustes realizados, añadiendo que "cuando viene un nuevo director de informativos, está en todo su derecho a cambiar lo que hay".

Pepe Ribagorda, presentador de 'Informativos Telecinco' Mediaset

Pepe Ribagorda, que ha sido un rostro emblemático en los informativos de Telecinco durante 18 años, aseguró que se siente satisfecho con su trabajo y el reconocimiento recibido. "Entré con Pedro Piqueras y he salido entre aplausos, con el sentimiento de que hemos conformado una etapa histórica en los informativos de la televisión", señaló con orgullo. Uno de los aspectos más personales que compartió en la entrevista fue el sacrificio que implicaba trabajar los fines de semana, especialmente al tener una hija pequeña. Aunque ahora adolescente, Ribagorda mencionó que durante muchos años le fue difícil disfrutar de los fines de semana en familia, algo que ahora podrá hacer con mayor libertad. "Renunciar a los fines de semana teniendo una hija es complicado... pero bueno, sí que es un sacrificio", admitió.

A pesar de su salida de los informativos, Ribagorda dejó claro que su carrera está lejos de terminar. "Yo no me he ido", afirmó, revelando que tiene nuevos proyectos en marcha dentro de Mediaset, aunque no dio detalles específicos sobre su próximo paso profesional. Sin embargo, aseguró que se trata de algo "muy interesante para ambas partes", lo que indica que Ribagorda seguirá siendo una figura relevante en el panorama televisivo español.