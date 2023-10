«Amar es para siempre», Premio Iris de la Crítica 2023

El título ha estado ahí todo el tiempo: «Amar es para siempre». Y su nombre no sólo hace honor a las historias de amor que se han desarrollado en estos más de 2.700 episodios emitidos en estos once años, si no que está destinada ya a permanecer «siempre» en la memoria de los espectadores españoles por su trascendencia. En reconocimiento a esta trayectoria la Academia de Televisión le ha concedido este lunes a la histórica serie diaria de Antena 3 el Premio Iris de la Prensa Especializada 2023. Un premio único que se otorga a lo mejor de la televisión y que es concedido por los periodistas y medios especializados en el medio.

Tras la reunión del jurado se ha acordado concederle este prestigioso reconocimiento a «Amar es para siempre», por diversos motivos. El primero, según la Academia, es «por ser una ficción que ha marcado a varias generaciones», poniendo en valor que «ha retratado la sociedad de nuestro país, acompañando a un sector de la sociedad para el que la televisión ejerce un verdadero servicio público». Además, el galardón reconoce que la ficción pone en valor «el intenso trabajo de equipo que hay detrás una serie diaria, de las que es referente, y ser uno de los grandes bastiones del entretenimiento de nuestro país». Para finalizar, destacan dos aspectos muy relevantes de la serie diaria de Antena 3: «Su visibilización de la diversidad social, como por ejemplo la realidad LGTBI, en el daytime en sus guiones, además de ser cantera de profesionales de la ficción, delante y detrás de la cámara».

«Amar es para siempre» recibe este premio mientras se encuentra inmersa en su gran final. Convertida en una de las series más icónicas de la televisión, encara sus últimos capítulos tras once años. La ficción más longeva de la TV cerrará una trayectoria de enorme éxito siendo referente absoluto en el sector audiovisual nacional y una de las producciones más sólidas de la televisión en España. Cada año, la serie diaria de Antena 3 ha sido capaz de atraer a los profesionales más reconocidos de la industria, ser plataforma y escaparate para nuevos talentos, generar fenómenos virales y convertir a la Plaza de los Frutos en uno de los lugares más icónicos de la ficción española. Producida por Atresmedia Televisión en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia), «Amar es para siempre» cuenta con Montse García (Atresmedia TV), Jaume Banacolocha, Jordi Frades y Eduardo Casanova (Diagonal) en la producción ejecutiva. La ficción dirigida por Eduardo Casanova cuenta con Pablo Fajardo como director argumental de guion, Ariana Martin como coordinadora de escaletas y Ángel Agudo como coordinador de diálogos. Esta temporada ha sido escrita por Olga Salvador, Macu Tejera, Juanjo Ramírez y Pablo Fajardo. La dirección de producción corre a cargo de Nuria Hernàndez y Marta Creus.

Temporada final

«Amar es para siempre» ya se encuentra en sus últimos episodios en Antena 3. Estos serán muy especiales y emocionales, habrá reencuentros, historias de amor inesperadas, nuevos sucesos e investigaciones, y cerrará la historia de una de las familias más queridas de los últimos años como es la de Los Asturianos. La ficción cuenta para este final con algunos de sus personajes más icónicos interpretados por Itziar Miranda, Manuel Baqueiro y José Antonio Sayagués, más conocidos como Manolita, Marcelino y Pelayo. Completan el elenco de estas últimas entregas Miriam Díaz-Aroca, Roberto Álvarez, Aída Folch, Norma Ruiz, Paula Gallego, Andrea Guasch, Carlos Cabra, Juan Blanco, Clara Garrido, Javier Albalá, Sergio Mur, Carlos González, Claudia Vega, Alberto Olmo, Alba Recondo, Ramón Puyol, Alfons Nieto, Roger Berruezo, Susana Sampedro y María Garralón, entre otros. Los episodios de «Amar es para siempre» pueden verse una semana antes de su emisión en televisión en atresplayer.