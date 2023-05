Ana Rosa Quintana ya dejó claras las diferencias que tiene con Jorge Javier Vázquez: ''Es verdad que estamos muy lejos''

La cancelación de ‘Sálvame’ ha causado un gran impacto en los telespectadores pero más aún el saber que será Ana Rosa Quintana quien a partir del mes de septiembre será la encargada de ocupar el vacío que deja uno de los programas estrella de Telecinco en las tardes. La periodista concedió una pequeña entrevista, a mediados de febrero, al podcast de Xuso Jones y Ana Brito, ‘Poco se habla’.

A pesar de haber pasado casi tres meses de aquel encuentro entre Quintana, el cantante murciano y la cómica, la entrevista ha visto la luz justo a la vez que saltaba la noticia del fin de ‘Sálvame’. Durante el podcast los presentadores le hacían un divertido juego a la invitada el cual consistía en hacerla elegir entre Jesús Vázquez y Jorge Javier Vázquez para presentar un programa de por vida.

‘’Yo para el resto de mi vida no quiero hacer nada, ni casarme. Yo con Jesús Vázquez le adoro y es un amigo junto con Roberto, su marido’’, comenzaba a decir para luego hablar del de Badalona. ‘’Con Jorge Javier, creo que soy una de sus descubridoras, Rosa Villacastín , luego yo, y luego empezó con ‘Sabor a ti’. Me parece que Jorge es brillante, es un tipo estupendo, con el que ideológicamente no comparto nada. Pero nos queremos. Y cuando él ha tenido problemas yo le he llamado, y cuando yo he estado enferma él me ha llamado. Pero es verdad que estamos muy lejos”.

Además Quintana no sólo dejó clara la unión con su compañero de profesión sino que además confesó cuál es su relación con la cadena donde trabaja, Mediaset, alabando el trabajo y buena conexión que tiene con los nuevos directivos. ‘’En Mediaset está la cosa estupenda. Se ha marchado el Consejero Delegado porque ha querido, y porque ha cumplido 70 años y porque ha vivido 24 años que venía los lunes y veía a su familia los fines de semana… Ha llegado un equipo nuevo muy solvente. Los conozco desde hace tiempo y son estupendos”, afirmaba.