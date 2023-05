Andrea Guasch se viraliza en EE.UU tras su imitación de Ariana Grande en 'Tu Cara Me Suena'

No hay edición en la que ‘Tu Cara Me Suena’ dejé actuaciones míticas. El programa de Antena 3, que cuenta con más de 40 adaptaciones en todo el mundo’ ha vuelto a traspasar fronteras llegando a Estados Unidos y todo gracias a la interpretación de Andrea Guasch y Famous en la piel de Ariana Grande y The Weekend con ‘Save Your Tears’.

Aunque era una imitación poco fácil, los artistas consiguieron sacarla con un sobresaliente, y prueba de ello son las calificaciones que el jurado (Angel Llácer, Lolita Flores, Carlos Latre y Chenoa) les otorgó colocándolos en el segundo puesto. La actuación de Guasch y Famous no solo sorprendió al público español sino que además ha cruzado el gran charco llegando a Estados Unidos. La prueba de ello fue un usuario de Twitter el cual compartió la imitación sorprendido. ‘’Esto no puede ser real’’, decía en un tweet acompañado de un pequeño fragmento visual.

La actuación se ha viralizado tanto que ha logrado alcanzar más de tres millones de reproducciones. Este hecho ha provocado un intenso revuelo donde muchos aseguraban que los artistas se habían ‘’comido’’ a los cantantes reales. Otros incluso llegaron a pensar que se trataba de Inteligencia Artificial ya que no daban crédito de lo que estaban viendo.

Otros usuarios no entendían nada e incluso desconocían de dónde había salido esa imitación por lo que varios no dudaron en explicar que se trataba de un talent show español en donde famosos imitan a artistas. Hasta el continente norteamericano tuvo su versión bajo el nombre de ‘Sing Your Face Off’ pero fue un fracaso debido a los malos datos de audiencia. Aunque ‘Tu Cara Me Suena’ de EE.UU no logró captar a la gente si que lo ha hecho otra versión dedicada al público de habla hispana y titulada igual que la original y cuya temporada va ya por la segunda.