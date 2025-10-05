Antena 3 gana el sábado con lo más visto de la TV

Antena 3 es la TV líder del sábado, con un 10,4% de share. La cadena arrasa especialmente en la franja de Sobremesa, en la que es líder con un 17,6% de share, superando en 8,1 puntos a su inmediato rival. Paralelamente, destacar que emite lo más visto de la televisión en el día, con ‘Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana’ a la cabeza. Le siguen ‘Antena 3 Deportes’, ‘La Ruleta de la Suerte’, ‘Antena 3 Noticias 2 Fin de Semana’ y la película ‘La cara de la muerte’ en Multicine.

Antena 3 Noticias arrasa y es líder indiscutible

Como cada día, Antena 3 es referente informativo indiscutible. ‘Antena 3 Noticias 1 Fin de Semana’ con Mónica Carrillo y Matías Prats al frente arrasa con un espectacular 23,7% de share, venciendo a su principal rival en +12,6 puntos. Esta es su mejor marca del informativo de fin de semana desde julio de 2014. El espacio logra 3.315.000 espectadores únicos en su emisión en Antena 3, promediando 2.096.000 seguidores y es líder indiscutible, al igual que ‘Antena 3 Noticias 2’. En Prime Time, el espacio informativo anota un 12,4% de share, 2.135.000 espectadores únicos y 1.148.000 seguidores de media. Consigue vencer en tres puntos a su principal rival.

Paralelamente, destacar que ‘Antena 3 Deportes’ es el informativo deportivo líder de la jornada. Al mediodía consigue un gran 20,4% de share, 1,8 millones de espectadores de media y logra más de dos millones de espectadores únicos. En Prime Time, el espacio es también líder indiscutible de su franja con un 10,7% de cuota de pantalla, casi 1,2 millones de espectadores únicos y más de un millón de seguidores de media.

La cadena es la opción preferida en la franja de Sobremesa, donde arrasa con un 17,6% de share, superando en +8,1 puntos a su principal rival. Antena 3 emite en esta franja Multicine con gran éxito y es que la película ‘La cara de la muerte’ es líder con un 12,8% de share, venciendo a su competidora en casi 4 puntos. El film es la película más vista del día en toda la televisió superando el millón de espectadores de media y rozando los tres millones de espectadores únicos. Destacar que las tres películas de Multicine lideran en conjunto, con una media de 10,8% de share.

Récord de temporada para ‘La Ruleta de la Suerte’

El concurso presentado por Jorge Fernández sigue triunfando también cada fin de semana. La entrega emitida este sábado de ‘La Ruleta de la Suerte’ consigue su mejor cuota de la temporada (en emisión de fin de semana) con un 18,6% de share, superando en 8 puntos a su principal rival. El formato roza los tres millones de espectadores únicos y promedia 1,2 millones de seguidores. Es líder indiscutible de su franja de emisión, al igual que ‘Cocina abierta de Karlos Arguiñano’, que anota un 13,8% de share medio. El formato culinario es lo más seguido en su franja, superando a su rival en +3,3 puntos. Consigue 1.106.000 espectadores únicos y 627.000 seguidores de media.

Como es habitual, los informativos de laSexta triunfan también en fin de semana. La emisión de ‘laSexta Noticias 14H’ es la más vista del día en la cadena. El informativo conducido por Cristina Villanueva consigue un gran 9% de share, superando a su competidor en +4,3 puntos. Consigue 1.337.000 espectadores únicos y promedia casi 600.000 seguidores en laSexta. En la tarde, ‘Más Vale Sábado’ con Adela González y Boris Izaguirre supera los tres millones de espectadores únicos y 307.000 seguidores de media consigue. En Prime Time, ‘laSexta Xplica’ logra un 5,7% de share, 445.000 seguidores de media y roza los cuatro millones de espectadores únicos.

‘Melissa’ arranca con éxito en Nova

En cuanto a temáticas se refiere, con un 2% de share medio, Nova logra su mejor sábado en más de dos meses. El estreno de ‘Melissa’ resulta todo un acierto en la cadena y es que triunfa con un 2,4%; mejorando su franja de emisión en casi un punto respecto a lo anotado la semana anterior. La ficción roza el millón de espectadores únicos y consigue casi 200.000 seguidores de media. Por su parte, después ‘Hermanas’ mantiene su andadura con éxito en Nova, con un 2,3% de share medio, 199.000 espectadores de media y 748.000 espectadores únicos.

Por su parte, Atreseries consigue también un muy buen dato en el día, y es que con un 2,1% de cuota media repite su segundo mejor sábado del año. En la cadena triunfa ‘Crimen en el paraíso’ ya que consigue su segundo mejor promedio de lo que va de temporada (2%, 152.000 seguidores de media y 1.574.000 espectadores únicos). Paralelamente, el episodio de estreno de ‘Intuición criminal’ consigue su segundo mejor dato de la temporada, con un 2,1% de share, 216.000 espectadores de media y 614.000 espectadores únicos.