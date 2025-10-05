Kate Winslet cumple 50 años: dónde ver sus mejores películas y series en streaming

Hoy, 5 de octubre de 2025, Kate Winslet celebra su 50 cumpleaños. Ganadora del Oscar, del Emmy, del Globo de Oro y del BAFTA, la actriz británica ha forjado una de las carreras más sólidas y admiradas de Hollywood. Desde que enamoró al mundo en Titanic hasta sus últimos proyectos en televisión, Winslet ha demostrado ser un talento único, capaz de pasar del drama más intimista a las grandes superproducciones.

Para celebrar su aniversario, repasamos sus títulos más destacados y dónde pueden verse actualmente en España.

Titanic (1997) – Disney+

El clásico de James Cameron marcó un antes y un después en la carrera de Winslet. Como Rose DeWitt Bukater, protagonizó junto a Leonardo DiCaprio una de las historias de amor más recordadas del cine. A día de hoy, Titanic sigue siendo un fenómeno cultural.

¡Olvídate de mí! (2004) – Filmin, Movistar Plus+

Una de sus interpretaciones más arriesgadas. Winslet se transformó en Clementine Kruczynski, una mujer excéntrica y vulnerable en un romance con Jim Carrey. La película es un clásico contemporáneo sobre la memoria y el amor.

The Reader (El lector) (2008) – Prime Video

El papel que le dio su Oscar a la mejor actriz. En este intenso drama ambientado en la posguerra alemana, interpreta a Hanna Schmitz, una mujer con un pasado oscuro. Una actuación de enorme complejidad y fuerza emocional.

Revolutionary Road (2008) – Movistar Plus+

El esperado reencuentro con Leonardo DiCaprio más de una década después de Titanic. Bajo la dirección de Sam Mendes, Winslet ofreció un desgarrador retrato de una mujer atrapada en un matrimonio asfixiante en los suburbios de los años 50.

Steve Jobs (2015) – Apple TV+

En esta intensa biografía sobre el creador de Apple, Winslet encarna a Joanna Hoffman, la mano derecha de Jobs. Su interpretación fue alabada unánimemente y le valió el BAFTA y el Globo de Oro, además de una nominación al Oscar.

Avatar: El sentido del agua (2022) – Disney+

James Cameron volvió a contar con ella en esta secuela de Avatar. Winslet sorprendió con un papel físico y exigente en el que llegó a batir récords de apnea bajo el agua durante el rodaje.

Mare of Easttown (2021) – Max

Una de las grandes series de la década. Winslet brilla como Mare Sheehan, una detective atormentada en un pequeño pueblo de Pensilvania. Su interpretación le valió el Emmy a mejor actriz, consolidando su prestigio también en televisión.

Mildred Pierce (2011) – Max

Miniserie de época que le dio otro Emmy. Winslet interpreta a una madre que lucha por salir adelante durante la Gran Depresión. Un papel lleno de matices que demuestra su versatilidad.

I Am Ruth (2022) – Filmin

Un drama íntimo dentro de la antología británica I Am, donde comparte pantalla con su hija Mia Threapleton. Ganó el BAFTA a mejor actriz, reafirmando su maestría en los papeles más realistas y humanos.

El Régimen (2024) – Max

Su trabajo más reciente en televisión. En esta sátira política, Winslet interpreta a la excéntrica líder de un país europeo ficticio. Una muestra de que, incluso tras tres décadas de carrera, sigue arriesgando con papeles diferentes.