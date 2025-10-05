Elizabeth Olsen se olvida de lo que le ocurre a su personaje en 'Marvel Zombies'

El pasado 24 de septiembre llegó a Disney Plus+ la última serie animada de Marvel en la que sus superhéroes se convertían en muertos vivientes y, muchos de sus intérpretes en las series y películas del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) participaron en el proyecto para prestar su voz a los personajes que tantos años llevan encarnando en la pequeña y gran pantalla.

Una de ellas es Elizabeth Olsen, la actriz estadounidense que da vida a Bruja Escarlata/Wanda Maximoff, que en los últimos días ha participado en la Comic Con de Los Ángeles, en la que también ha estado su compañero en la ficción 'WandaVision', Paul Bettany.

Preguntada precisamente por su "actuación" en 'Marvel Zombies', la actriz ha sorprendido con sus declaraciones, recogidas por el medio 'Independent', asegurando que había olvidado lo que le ocurría a su personaje: "No recuerdo nada. Necesito verlo. No tengo ni idea de qué pasa en 'Marvel Zombies".

Sin embargo, su vacío mental se debe al largo período que ha pasado desde que participó en la serie. Olsen ha afirmado que lo grabó "hace años", seguramente en 2020 o 2021, y que lo hizo en su casa, pues "ni siquiera estaba en una oficina".

La actriz ha seguido siendo fiel a su estilo, mostrándose sincera en todo momento. De hecho, esta no es la primera vez que reconoce su falta de implicación hacia las producciones de Marvel y en otras ocasiones ha asegurado que el género de superhéroes no es el que más le guste.

Ahora la incógnita se traslada a si regresará en un futuro a protagonizar una serie o película del UCM, después de su última aparición en el largometraje de 2022 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura' y habiendo negado su participación en las próximas producciones que juntarán a la mayoría de los héroes de Marvel: 'Vengadores: Doomsday' y 'Vengadores: Secret Wars'.