Así es Cristina, la primera favorita de Operación Triunfo 2025 y la concursante más joven de la edición

Operación Triunfo ha vuelto con una nueva edición en Prime Video. Tras el éxito de 'OT 2023', dieciséis nuevos concursantes vuelven a la academia con el objetivo de convertirse en artistas del panorama musical español. Con una Gala 0 llena de emociones en la que se pudo ver por primera vez al nuevo jurado, compuesto por: Leire Martínez, Abraham Mateo, Cris Regatero y Guille Milkyway, los futuros artistas ya se han enfrentado a su primera gala como concursantes oficiales de 'OT 2025'.

Una noche llena de primeros contactos, pudimos ver a los "triunfitos" darlo todo en la actuación grupal con la mítica canción de Sonia y Selena, 'Yo quiero bailar'. Tras todas las actuaciones por parejas, los seguidores de Operación Triunfo eligieron al concursante favorito de la semana. Con más de un millón de votos, tal y como confirmó Chenoa, Cristina es la primera favorita de 'OT 2025'.

La sevillana se subió al escenario junto a Guillo Rist, interpretando 'APT', consiguiendo cruzar la pasarela con 3.000 euros otorgados por el banco ING. Sin embargo, a una semana de la Gala 2, muchos se preguntan quién es la joven favorita de Operación Triunfo y por qué ha resultado ser la mejor entre sus compañeros.

De Sevilla y artista con 18 años

De los 18 aspirantes a la academia, Cristina consiguió una de las 16 plazas vacantes en la Gala 0. La joven, con apenas 18 años y procedente de Sevilla, lleva queriendo entrar en la academia desde 'OT 2017' con apenas 12 años. Ahora dentro, espera convertirse en cantante y vivir una experiencia única con la que lleva años soñando. Como estudiante del Doble Grado en Periodismo y Comunicación Audiovisual, aseguró que "nunca había cantado". Aun así, la joven tiene una gran formación artística.

Ha estudiado baile y teatro, toca el piano y lleva más de 10 años haciendo claqué y teatro musical. Como el resto de "triunfitos", la joven sevillana cuenta con sus redes oficiales del programa, donde cuenta con más 40.000 seguidores en apenas unas semanas. En uno de sus vídeos presentación, Cristina confirmó ser fiel seguidora de Camila Cabello o la serie 'Delirio'. Además, admitió que le encantan los sábados y que su hermana es un apoyo indispensable.

Positiva, disciplinada y sociable

A través del canal 24 horas disponible en YouTube, los seguidores de 'OT' han podido ver a los concursantes durante toda la semana previa a la gala. Cristina no solo es la más joven de los dieciséis, sino que ha mostrado tener un talento que impresiona al jurado en cada gala. En sus redes sociales (@cristina.ot2025) se define como una chica trabajadora, disciplinada y divertida, aunque un poco impaciente y desordenada con sus cosas.

Es la única andaluza que participa en esta edición de Operación Triunfo y ya es una de las favoritas de la edición. En redes sociales, muchos la comparan con Aitana, que también entró con 18 años a 'OT' y fue de las más aclamadas por el público. Aunque el show acaba de empezar, la joven sevillana promete poner el listón muy alto.