Los Bafta justifican el olvido del "in memoriam" de Matthew Perry en los premios

La indignación corrió como la pólvora entre los espectadores de la retransmisión de los Premios Bafta durante la emisión de la 77ª edición de los EE British Academy Film Awards del pasado domingo 18 de febrero. Durante la ceremonia se dedica una pieza audiovisual a recordar a las personas de la industria fallecidas durante el año anterior. Sin embargo, enseguida se corrió la voz de la gran ausencia del actor Matthew Perry ("Friends") en el clásico "In memoriam".

Recordemos que el actor de cine y televisión fue encontrado muerto en su jacuzzi a finales de octubre a la edad de 54 años, pero a pesar de su ilustre carrera en el cine después de alcanzar la fama como Chandler Bing en la comedia de NBC, no fue incluido en el homenaje en la ceremonia anual de premios. Después de que los espectadores criticaran a los organizadores por dejar a Matthew fuera de la lista, los jefes de la ceremonia ahora han insistido en que será recordado en los próximos BAFTA en mayo. En un comunicado, ratificaron: "Confirmamos que será honrado en nuestros próximos premios de televisión BAFTA en mayo y en la sección in memoriam de nuestro sitio web".

Algunas de las encendidas críticas rayaban de imperdonable lo sucedido: "Me encantan los BAFTA, lo veo religiosamente todos los años. "Pero no incluir a Matthew Perry en el in Memoriam es realmente impactante". Otros lo tildaron de "vergüenza" incluso escudándose en que su trabajo más reconocido es en series de televisión como "Friends" o "60 minutos" o "EL Ala Oeste de la Casa Blanca". Pero ahí estaban los fans para recordarle a la organización trabajos cinematográficos como "Again" (2009) con Zac Efron, su última intervención en cine; "Birds of America", que fue estrenada en Festival de Cine de Sundance de 2008; la película independiente "Numb", dirigida por Harris Goldberg; junto a Bruce Willis la exitosa comedia "Falsas apariencias", y nuevamente trabajó con Willis en la continuación, "Más falsas apariencias", y así hasta casi 20 títulos.

Se olvidaron los Baftade su debut como director en 2004 en un episodio de "Scrubs" o su labor de productor en "Numb".