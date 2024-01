Las emotivas palabras que Tom Selleck le ha dedicado a Matthew Perry: ''Era el más talentoso de un grupo de personas muy talentoso''

El pasado mes de octubre el mundo de la interpretación se vestía de luto tras conocerse el fallecimiento de uno de los personajes más carismáticos y protagonistas de la sitcom de los 90, ‘Friends’. Matthew Perry fue hallado muerto en la bañera de hidromasaje de su domicilio, ubicado en Los Ángeles. Tenía 54 años de edad y según estudios forenses, el deceso se produjo por efectos agudos de la ketamina.

La trágica noticia conmocionó al mundo entero especialmente a, sus compañeros de reparto y, amigos, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc y David Schwimmer ; los cuales no se manifestaron hasta varias semanas después de lo ocurrido. Tres meses después de la muerte de Perry, el actor Tom Selleck, que daba vida al oftalmólogo Richard Burke además de amigo de la familia Geller y ex novio de Mónica Geller (Courteney Cox), ha hablado en una entrevista para 'USA TODAY'.

Tom Selleck y Matthew Perry en 'Friends' RRSS

El actor de 78 años, quien era amigo del padre del actor fallecido, John Bennet Perry, confesó como fue trabajar con Perry en la aclamada serie. "No podían ser más agradables conmigo. Todos los días veía a Matthew y le preguntaba: '¿Cómo está tu padre?'. Y él siempre sonreía y nos poníamos al día", recordó Selleck.

El intérprete desveló que conoció al padre del Matthew "cuando era un joven actor en apuros. En casi todos los anuncios o pilotos en los que salía, estaba John. Nos hicimos muy buenos amigos". Además de confesar que estuvo invitado al servicio conmemorativo privado del fallecido actor y que no pudo ir por motivos profesionales, no ha querido desaprovechar la oportunidad de dedicarle unas emotivas palabras.

"Era talento puro. Ahora que Matthew ya no está es fácil decirlo, pero es verdad. Creo que era el más talentoso de un grupo de personas muy talentoso", decía el actor para también recordar cómo fue su paso por la sitcom. ‘’No hubo nada negativo, nada de divismos, ni nada por el estilo allí. Te sentabas a tomar notas durante el ensayo, y era fascinante. Courteney se sentaba en el regazo de alguien un día y en el de otra persona otro día. Se llevaban fenomenal. Todos habían tenido fracasos antes y ahora estaban juntos en este éxito. Todos eran conscientes de lo afortunados que eran", concluía.