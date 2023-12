Estos son los rostros que nos han dejado en este 2023

La pérdida de un ser querido o de una persona que nos ha acompañado, aunque fuera en la distancia, siempre es motivo de tristeza y de llanto. El 2023 se ha convertido en un año trágico para la industria del cine, televisión, modelaje, entretenimiento y comunicación. Rostros de gran influencia, y que a lo largo de nuestras vidas nos han hecho compañía a través de la radio, televisión, cine o medios de comunicación; nos han dicho ‘’adiós’’ dejando un pequeño vació dentro de nosotros y sabiendo que al volver a ver alguna imagen suya, nos hace recordar que ya no están.

Este artículo es todo un homenaje a aquellos que nos abandonaron este año y dejar claro que sus nombres no se borrarán y permanecerán en el recuerdo y en la historia del cine, televisión, comunicación y entretenimiento.

La actriz Gina Lollobrigida, estrella dentro y fuera de su país, Italia larazon .

Gina Lollobrigida

La polifacética italiana no solo se dedicó al mundo de la interpretación sino que además también fue política y fotoperiodista. Entre sus grandes producciones destacan ‘Nuestra señora de París’, la adaptación de la novela de Víctor Hugo; también destacó ‘Salomón y la reina de Saba’ y ‘El Jorobado de Notre Dame. Falleció el 16 de enero a los 95 años en Roma.

Raquel Welch larazon

Raquel Welch

Ganadora de un Globo de Oro en 1974 por su papel en ‘Los tres mosqueteros’, Raquel Tejada, de nombre artístico Raquel Welch, fue una cantante y actriz. Apodada 'El cuerpo'. Falleció el 15 de febrero a los 82 años, víctima de un paro cardiaco, derivado de su Alzheimer. Laura Valenzuela en una imagen de archivo Agencias

Laura Valenzuela

Nuestra pionera en la comunicación audiovisual y primera presentadora de la televisión española. Fue uno de los rostros más conocidos de la televisión en los años 50 y 60. Valenzuela ejerció como presentadora, actriz y modelo. Laura presentó, entre otros programas, ‘Preguntas al espacio’, ‘Galas de sábado’ o ‘Las mañanas de Tele 5’. En 2005, se sometió a una operación de cáncer de mama en Houston. Años más tarde, Laura Valenzuela fue diagnosticada con Alzheimer y acabó falleciendo el 17 de marzo a los 92 años. Es madre de la también presentadora Lara Dibildos.

Muere a los 56 años Paul Grant, "ewok" en "Star Wars" y duende en "Harry Potter" La Razón

Paul Grant

Actor inglés conocido por interpretar, entre otros, a un ewok en la película ‘El retorno del Jedi’ y por ser uno de los duendes de Harry Potter y la piedra filosofal. El 16 de marzo, Grant sufrió un colapso al salir de la Estación de Saint Pancras, en su Londres natal, por lo que fue trasladado al hospital. Lamentablemente fue declarado muerto el 20 de marzo, a los 56 años.

Laura Gómez-Lacueva Telecinco

Laura Gómez Lacueva

Conocida por actuar en dos series de los hermanos Caballero, ‘El Pueblo’ y ‘La que se avecina’. Murió a los 48 años tras una larga lucha contra una enfermedad. La actriz interpretaba a la presidenta de la comunidad en la temporada 13 de la ficción de Mediaset y se esperaba su participación en la temporada 14.

Fernando Sánchez Dragó Gtres Gtres

Fernando Sánchez Dragó

El lunes 10 de abril fallecía el escritor y periodista Fernando Sánchez Dragó a los 86 años, debido a un infarto mientras se encontraba en su casa de Castilfrío de la Sierra (Soria). El escritor, que en 2020 publicó el segundo volumen de sus memorias 'Galgo Corredor', padecía problemas de corazón desde hacía años. En la actualidad escribía para La Razón.

Jesús Barreda en una foto de su Instagram Instagram

Jesús Barreda

Doblador de voz . Su fallecimiento se hizo público a través de. ADOMA (Sindicato de Artistas de Actores de Doblaje) en la madrugada del 20 de abril. El doblador falleció a los 68 años tras luchar los dos últimos años contra el cáncer. Su voz es una de las que más veces hemos escuchado en los videojuegos y en la pequeña pantalla. Puso voz al príncipe Carlos de Inglaterra en la cuarta temporada de 'The Crown' y era además la voz habitual de Sam Sarin 'Historias corrientes' y Eddy Redmayne 'Animales fantásticos y dónde encontrarlos'.

La muerte del prestigioso chef y jurado Jock Zonfrillo paraliza 'MasterChef' Australia EFE

Jock Zonfrillo

El chef y presentador de 'MasterChecf’ en Australia. El escocés, que se encontraba residiendo en Italia junto a su familia, fue encontrado sin vida en un hotel en Melbourne, Australia. Aún se desconocen las causas de su muerte.

Tina Turner larazon

Tina Turner

Conocida internacionalmente como Tina Turner pero de nombre real Anna Mae Bullock. La cantante falleció a los 83 años. Entre sus éxitos en los más de 50 años que llevaba dedicados a la música, se encuentran ‘The Best, Proud Mary’ o ‘What’s love got to do with it’. En 2013, Turner se despidió de los escenarios, año en que también adquirió la nacionalidad suiza y renunció a la estadounidense. En 2018, Turner contaba en sus memorias que había sufrido varias enfermedades.

Forza Italia leader Silvio Berlusconi delivers a speech during a campaign rally. Europa Press

Silvio Berlusconi

Político reconocido a nivel internacional y empresario, periodista deportivo e inversor. Creador del Canale 5 y dueño de Mediaset. En 2013 fue condenado a cuatro años de prisión por fraude fiscal y siete años por pagar por servicios sexuales a una menor de edad. Berlusconi falleció a los 87 años por complicaciones derivadas de la leucemia mielomonocítica crónica que padecía. Treat Williams participó en "Everwood" y "Hair" La Razón

Treat Williams

El 12 de junio de 2023 además del italiano fallecía Treat Williams a los 71 años en un accidente de moto. El actor, además de ser conocido por su carrera en Hollywood y Broadway también participó en series de éxito como ‘Everwood’.

Carmen Sevilla Europa Press

Carmen Sevilla

Conocida como ‘La novia de España' en los años 60 y ‘la abuela del país’ en los 2000. La gran musa del cine español que saltó a Hollywood, Carmen Sevilla, nos decía ‘’adiós’’ el pasado 27 de junio. Alejada de los medios desde hace una década tras la lucha contra su enfermedad, una vez fallecida su hijo Augusto Algueró pidió un entierro íntimo, efímero y familiar para que pudiera descansar en paz. Sus compañeros de profesión y amigos en los medios de comunicación le dedicaron un último ‘’adiós’’ en sus redes sociales.

Mercedes López de Luzuriaga Gtres

Mercedes López de Luzuriaga

A mediados de los 2000 llegaba la serie ‘Cámera Café’. Numerosos eran los personajes que vimos noche tras noche charlar delante de una máquina de café e infusiones. Mercedes López, que daba vida a Asún Sempere, falleció el pasado 11 de julio a los 95 años. También participó en series como 'La que se avecina' y 'Cuéntame cómo pasó'.

Francisco Ibáñez, el creador de Mortadelo y Filemón Marta Pérez EFE

[[H4:Francisco Ibáñez, el creador de ‘Mortadelo y Filemón’]]

Creador de los personajes de cómic ‘Mortadelo y Filemón’. La noticia llegó a manos de su empresa editorial, Penguin Random House Grupo Editorial. "Despedimos a la figura más importante del cómic español. Nos deja el enorme legado de su lucidez, sentido del humor y más de 50.000 páginas con personajes memorables que han hecho felices a un gran número de lectores", escribían el día de su fallecimiento, el 15 de julio.

Agnus Cloud Instagram

Agnus Cloud

El 31 de julio los medios de comunicación se hicieron eco de la muerte de uno de los personajes más recordados de la serie adolescente británica, ‘Euphoria’. Agnus Cloud, que daba vida al camello Fezco ‘Fez’ O’Neil, se quitó la vida. El joven había perdido a su padre, al que estaba muy unido, hacía solo unas semanas.

El bonito homenaje que 'ARV' le ha dedicado al recién fallecido periodista Ramón Lobo Atresmedia

Ramón Lobo

Periodista y escritor español. Trabajó en El País, periódico en el que formó parte desde 1992 cubriendo distintos conflictos internacionales. Tras 20 años de trabajo fue despedido por un expediente de regulación de empleo que la propia empresa presentó. En 2018 volvió a dicho medio mediante una columna quincenal. Ramón Lobo falleció, el 2 de agosto, a los 68 años tras un cáncer de pulmón

Sandra Polop, Carlos Torregrosa, Anabel Dueñas y Javier Estrada Twitter

Carles Torregrosa

Conocido por el programa ‘Al pie de la letra’, donde trabajó junto a Javier Estrada, Anabel Dueñas, Sandra Polop y Mercedes Durán. Carles Torregrosa falleció a los 50 años de edad por causas que no han sido desveladas. Sus compañeros del concurso de Antena 3, emitido entre 2007 y 2009, lamentaron su perdida.

El actor Darren Kent HBOMax

Darren Kent

El británico actor, conocido por dar vida a Goather, en la cuarta temporada de ‘Juego de Tronos’, fallecía a los 36 años. Fue su agencia de representación la que lo quiso hacer público unos días después. Kent tenía varias enfermedades, como artritis, osteoporosis y una condición rara en la piel, aunque el motivo del fallecimiento no ha trascendido.

María Teresa Campos en 'Lazos de sangre' RTVE

María Teresa Campos

La comunicadora, periodista y presentadora, tras varios meses enferma, nos dejó el 5 de septiembre a los 82 años. En sus inicios comenzó en la radio para pasar a televisión y obtener el primer título como ‘reina de las mañanas’. Es madre también de la presentadora Terelu Campos y la colaboradora Carmen Borrego.

La cantante María Jiménez EP EP

María Jiménez

Dos días después de que María Teresa Campos nos dejara se iba otra grande. La actriz y cantante María Jiménez fallecía a los 73 años tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia informó de su pérdida mediante un comunicado de prensa. "Dedicó su vida a sus dos hijos, Rocío y Alejandro, sus pasiones, sus amigos, a los que cultivó y amó con gran generosidad hasta el final de sus días, a su hermana Isabel, a la que adoraba, y siendo bandera de libertad", escribió su hijo Alejandro.

Pepe Domingo Castaño Google

Pepe Domingo Castaño

Otro grande de la comunicación nos dejaba. El presentador radiofónico Pepe Domingo Castaño nos dijo adiós durante la madrugada del 17 de septiembre a los 80 años tras ser ingresado, de manera repentina, en el Hospital de la Zarzuela de Madrid.

Miguel Ángel Masch Redes Sociales

Miguel Ángel Masch. El culturista 'Soy Héctor'

Conocido en los 90 por su famosa frase ‘’Soy Héctor’’. Miguel Ángel Masch formó parte del concurso ‘Uno para todas’.

TV3 confunde a Michael Gambon con Richard Harris y a Dumbledore con Gandalf Redes sociales

Michael Gambon

Para aquellos fieles seguidores de la saga ‘Harry Potter’, todos adoramos al personaje del director de la escuela de magia, Albus Dumbledore. Michael Gambon, conocido como Gran Gambon, fallecía a los 82 años a causa de una neumonía.

Carlos Pumares Gtres

Carlos Pumares

Conocido en los 90 por sus intervenciones en 'Crónicas Marcianas’ y su famosa polémica con el monolito de ‘2001: Odisea en el espacio’. Este crítico de cine y presentador conoció la fama gracias a su espacio en Antena 3 Radio, ‘Polvo de estrellas’ donde cosechó grandes éxitos a pesar de ser emitido a las 1:30 de la madrugada.

JOSÉ MARÍA CARRASCAL ALBERTO R. ROLDAN LA RAZÓN

José María Carrascal

Si hay un periodista que se diera a conocer por sus corbatas, además de por su profesión, ese fue José María Carrascal. El mítico presentador de las noticias de Antena 3 fallecía el 3 de noviembre, a los 92 años, en su domicilio de Madrid. Carrascal fue sin duda pionero en introducir los editoriales en los noticieros además de sus grandes frases de despedida dando así un toque más personal. Además, fue el primer periodista español que entrevistó a Ronal Reagan y narrar la llegada del hombre a la luna.

'La Pantoja de Puerto Rico' en 'Crónicas Marcianas' Mediaset

La Pantoja de Puerto Rico

De nombre Ruddy's Martínez pero conocida como 'La Pantoja de Puerto Rico', falleció el 26 de noviembre a los 62 años por complicaciones en la diabetes crónica que padecía y que le provocó una complicación pulmonar. Eduardo Ladrón de Guevara, cocreador de ‘Cuéntame’ Alma Guionistas X Eduardo Ladrón de Guevara

El mismo día que llegaba el capítulo final de ‘Cuéntame cómo pasó’, fallecía uno de sus guionistas y creadores.

nos dejó con 90 años de edad. Alma, el sindicato de guionistas y cocreadores fue el encargado de informar a los medios a través de redes sociales: "Agradecemos su talento y su trabajo en una larga trayectoria. Descanse en paz".

Valladolid despedirá mañana a Concha Velasco a las 12 en la Catedral La Razón

Concha Velasco

El 2 de diciembre nos dejaba nuestra chica ye-ye. Concha Velasco nos decía ‘’adiós’’ con 84 años. La polifacética actriz había luchado contra un linfoma, años atrás, el cual ganó la batalla. Su salud se fue deteriorando con el paso del tiempo. Actriz, bailarina, cantante y presentadora de televisión, tuvo una carrera muy prolífica, destacando títulos como 'Las chicas de la Cruz Roja', 'La verbena de la Paloma', canciones como 'La chica ye-ye' y presentando programas clásicos como 'Cine de Barrio'. En 2012 recibió un Goya honorífico por su trayectoria en el cine español.

El actor Ryan O'Neal, en una imagen de archivo La Razón

Ryan O'Neal

El actor protagonista de la película de 1970, ‘Love Story’, fallecía a los 82 años tras haber sido diagnosticado hace años de cáncer de próstata. Fue su hijo, Patrick O’Neal quien informó de la muerte de su padre.

La actriz Itziar Castro DOBLE S COMUNICACIÓN

Itziar Castro

La mañana del 8 de diciembre nos despertábamos con la terrible noticia del fallecimiento de Itziar Castro a los 46 años. La catalana sufrió un problema cardíaco severo cuando se encontraba en una piscina ensayando para un espectáculo. Además de actriz, escritora y luchadora de los derechos del colectivo LGTIBQ+, participó en producciones de gran éxito como ‘Vis a Vis’ o Campeones’, llegando a estar nominada a un Goya por su papel en ‘Pieles’. Fue también profesora de interpretación en ‘Operación Triunfo 2018’.

Lorenzo Díaz en una imagen de archivo Gtres

Lorenzo Díaz

Ganador de premios Ondas y Antenas de oro. Este sociólogo y marido de Concha García Campoy , periodista fallecida en 2013, contaba con una carrera sólida en los medios de comunicación. Falleció a los 79 años.

El actor Andre Braugher en la ficción 'Brooklyn Nine-Nine' Instagram

Andre Braugher

Nacido en Chicago. Andre Braugher falleció el pasado 11 de diciembre a los 61 años debido a una breve enfermedad. Conocido por sus numerosos papeles en series de televisión como ‘Brooklyn Nine-Nine’, en la que trabajó entre 2013 y 2021 dando vida al capitán Holt; en la serie policiaca de los 90, ‘Homicide: Life on the Street’, con la que ganó un premio Emmy; y por dar vida a Ri'chard Lane en ‘The good fight’ en su última y sexta temporada.

Daniela Costa La Razón

Daniela Costa

La

falleció de manera repentina a los 42 años de edad. Su compañero de profesión

fue quien informó, cogiéndole por sorpresa, de lo sucedido. Entre sus papeles destacan series como ‘Al salir de clase’, ‘Mis adorables vecinos’, ‘MIR’, ‘La Lola' y ‘El comisario’.

Miguel Ángel Gozalo, presidente de la Agencia EFE Raúl Gavidia EFE

Miguel Ángel Gozalo

El periodista Miguel Ángel Gozalo falleció 85 años. Comenzó su carrera como periodista en la prensa escrita. En mayo de 1966 adquirió el cargo de redactor jefe en Agencia EFE y dos años más tarde pasó a ser director del 'Diario Madrid', pasando tan solo un año después a 'Informaciones'. En 2004 fue sustituido como director de dicha agencia por Álex Grijelmo. Antes de ser nombrado presidente y director general de dicha agencia, Miguel Ángel también llevó la dirección, en 1982, de TVE para después pasar a formar parte del Consejo de Administración de la Corporación, a propuesta del Partido Popular. Además, el periodista fue uno de los fundadores de la Academia de la Televisión.

Los 8 minutos de elocuencia de Antonio Burgos en Canal Sur: "Los andaluces hablamos mucho mejor que el resto de los españoles" Canal Sur

Antonio Burgos

El periodista y escritor Antonio Burgos murió a la edad de 80 años en Sevilla. Burgos se encontraba hospitalizado como consecuencia de una complicación de una enfermedad respiratoria crónica de la que estaba siendo tratado desde hace algunos años.