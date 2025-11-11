Reparto de canciones de la Gala 9 de 'OT 2025': lista completa de temas y repartos

Descubre la lista completa de canciones para la Gala 9 de 'OT 2025'. Tras la expulsión de María Cruz, Guille Toledano y Lucía son las nuevas concursantes en la cuerda floja y han elegido a Simply Red y Rocío Dúrcal respectivamente para lograr la salvación y asegurarse una semana más su estancia en la Academia de 'Operación Triunfo'. Conoce el resto de los temas que han propuesto los profesores a los triunfitos.

Reparto oficial de temas entre los concursantes de la Gala 9 de 'OT 2025'

Canción grupal: 'Potra Salvaje' de Isabel Aaiún

Guille Toledano: 'Stars' de Simply Red

Lucía: 'Fue tan poco tu cariño' de Rocío Dúrcal

Olivia y Cristina: 'Manchild' de Sabrina Carpenter

Guillo Rist: 'Peregrino' de Carlos Ares

Crespo: 'Hold my hand' de Jess Glynne

Téyou: 'Súper vacío' de Vic Mirallas

Claudia: 'Latin Girl' de Emilia Mernes

Tinho: 'Beautiful Things' de Benson Boone

Así fue la Gala 8 de 'OT 2025'

Cristina deslumbra en la Gala 8 de 'OT 2025' con una actuación que pone en pie al jurado y la consolida como una de las grandes favoritas del concurso. Su interpretación, llena de emoción y poder escénico, marca un antes y un después en su paso por la Academia. La joven sevillana de 18 años iluminó el escenario del concurso musical de Amazon Prime Video y Gestmusic con su interpretación de la canción 'Gargantas con arena', salvándose de la expulsión tras conseguir el 84% de los votos, frente al 16% de María Cruz, que se despide como séptima expulsada. Cristina cruzó la pasarela y se consolida como la aspirante número 1 a ganar esta segunda edición de 'Operación Triunfo' bajo el paraguas de la plataforma de streaming del servicio de mensajería de Jeff Bezos. Junto a la sevillana y primera favorita de esta edición, le acompañó Olivia, quien se convirtió en la nueva concursante preferida por el público de 'OT 2025', consiguiendo además de asegurarse la estancia una semana más mínimo en la Academia de 'OT', 3.000 euros cortesía de ING para su futuro dentro del panorama musical de este país. En el otro extremo, la noche fue dura para Lucía Casani, Teyou, Guillo Rist y Guille Toledano, quienes no convencieron al jurado, que dudaron de su continuación en 'Operación Triunfo'. Leire señaló en Lucía la persistencia del miedo escénico, mientras que Téyou fue penalizada por un aparente estancamiento en su evolución. Guillo y Guille, pese a sus esfuerzos, no terminaron de conectar con el jurado. Así, entre cruces de pasarela y nominaciones, la Gala 8 confirmó que el listón artístico y emocional está más alto que nunca en la recta final del concurso. Los profesores salvaron a Guillo Rist mientras que los "triunfitos" se decantaron por Téyou, poniendo de nuevo en el alambre a Lucía, que luchará junto a Guille Toledano, y uno de los dos será el octavo expulsado de 'OT 2025'.

Ya conocemos los concursantes que irán a la firma de discos de este sábado 15 de noviembre

Además de anunciar que las entradas de los conciertos del Movistar Arena (Madrid), Palau Sant Jordi (Barcelona) y Roig Arena (Valencia) para el 3, 10 y 18 de julio de 2026 respectivamente ya están a la venta, Chenoa reveló que concursantes acudirán este sábado 15 de noviembre a la firma de discos de esta edición 2025 de 'Operación Triunfo'. En el pabellón 12 de Ifema Madrid, desde las 10:00 hasta la 13:00 los fans de la capital del certamen musical de Amazon Prime Video tendrán la oportunidad de conocer en persona a Olivia, Guille Toledano y Téyou. En Barcelona, en el Palau Olímpic de Badalona a la misma hora se encontrarán Crespo, Cristina y Guillo Rist mientras que en Valencia, serán Claudia Arenas, Tinho y Lucía (que además es valenciana) quienes firmarán durante las tres horas en L'Alqueria de Basket de la ciudad del Turia.