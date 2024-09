Beatriz Rico: "He vivido situaciones rarísimas con la ouija"

El destino une a Beatriz Rico y Carlos Sobera en el mismo proyecto teatral, la obra “Remátame otra vez”, que la primera protagoniza y el segundo produce. La actriz da vida a una diva del mundo de la ópera en horas bajas, muy espiritual y vinculada a las ciencias ocultas.

¿Quién es la diva Camila Serrano?

Tiene que ver conmigo en que las dos somos muy espirituales y esotéricas. Pero ella es más extravagante, exagerada, una diva demasiado enganchada a las energías y las ciencias ocultas. Aficionada a la ouija y al universo paranormal.

¿Ha utilizado alguna vez la ouija?

Muchas, sobre todo cuando era adolescente. Y pasaban cosas… He vivido situaciones rarísimas con la ouija… que prefiero no recordar. Hay que tener mucho cuidado con ese elemento.

Que aparece en el escenario de su nuevo montaje teatral.

Si, y rápidamente lo dejó encima de una mesa, prefiero no tocarlo demasiado. Lo toco con muchísimo respeto, no es un tema para tomárselo a risa.

¿Qué tal productor es Carlos Sobera?

Estupendo, en el sentido de que no es nada pesado, no agobia en los ensayos, deja hacer con plena libertad. Es también actor y eso influye mucho en la comprensión de todo lo relacionado con el reparto de la obra. No nos mete prisa, viene de vez en cuando a vernos, confía plenamente en el director y en los actores. Y no es tacaño, al reves, es muy generoso.

En el plano personal todo son satisfacciones…

Soy muy feliz con mi marido Rubén y orgullosa de mi hijo, que ahora trabaja en una empresa multinacional, una empresa americana de ciberseguridad, en la localidad holandesa de Utrech. Marco acaba de cumplir 24 años y le echo mucho de menos, no llevo bien la distancia.

¿Sigue visitando los campamentos de refugiados saharauis en Argelia?

La situación no está siendo la más adecuada para viajar hasta allí, por los enfrentamientos entre el Frente Polisario y las fuerzas marroquíes. Si la cosa mejora, Ruben y yo iremos en Semana Santa del 2025, y me gustaría que Marco viniera con nosotros.

Ahora mismo, Beatriz compagina las obra “Remátame otra vez” con su espectáculo “Pepa no me des tormento”, y las actuaciones musicales con su banda “Rico and Rock”