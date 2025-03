“Campeonex” salta a televisión: RTVE anuncia su estreno

La televisión no siempre busca competir. A veces, y no ocurre tan a menudo como debería, simplemente decide recordar. Este sábado 29 de marzo, según adelantó El televisero en exclusiva, La 1 no busca una victoria en la franja nocturna, ni ganar una batalla de audiencias. Quiere, más bien, recuperar algo más difícil de medir: una cierta idea de país. Y lo hará con cine, con un ciclo de películas españolas que culminará en prime time con el estreno en abierto de “Campeonex”, la segunda parte del fenómeno “Campeones”.

TVE no esconde su apuesta. Bajo la marca “Somos cine”, ha diseñado un día entero que funciona como ritual colectivo. A las 16:00 horas llegará “Campeones”, la original, esa película que logró algo insólito: emocionar sin chantaje, conmover sin caer en lo edulcorado, y abrir un debate sin levantar la voz. A su término, “La pequeña Suiza” ofrecerá un cambio de tono sin abandonar el territorio nacional. Pero el momento más esperado llegará por la noche, a las 22:00, cuando se emita por primera vez en abierto “Campeonex”.

Estrenada en cines en 2023, la secuela dirigida nuevamente por Javier Fesser no solo arrasó en taquilla con casi 12 millones de euros recaudados y cerca de dos millones de espectadores. Se consolidó como un fenómeno social sostenido por un reparto que desborda autenticidad, una historia que esquiva lo previsible y una sensibilidad que no se fabrica en guion, sino que se respira. Esta vez, los campeones cambian el baloncesto por el atletismo, pero el verdadero salto es de fondo: siguen explorando el mundo y, al hacerlo, nos enseñan a mirar el nuestro de otra manera.

Que TVE haya elegido este título para protagonizar su gran noche de cine no es casual. Es una declaración. En un momento en el que las parrillas se fragmentan, las plataformas dispersan y el algoritmo decide por nosotros, la cadena pública plantea otra cosa: una cita común. Un reencuentro. Una historia que todos conocemos, pero que vale la pena volver a contar.

Tras la película, el canal completará la experiencia con dos documentales que funcionan como espejo. “La vida de Brianeitor”, centrado en el actor y youtuber nominado al Goya, y “Ni distintos ni diferentes, campeones”, una mirada cercana al grupo de actores que dieron vida al fenómeno original. No es relleno: es el reverso íntimo del relato de ficción. Y es también un gesto de continuidad con la apuesta de visibilización y representación que marcó a “Campeones” desde su origen.

Y no se quedará ahí. TVE ya ha anunciado una avalancha de estrenos nacionales para las próximas semanas: desde “Te estoy amando locamente” hasta “Todos los nombres de Dios”, pasando por “Verano en rojo” o “Fatum”. Lo que viene es una programación que no solo exhibe cine español: lo sostiene, lo arropa, lo hace parte del presente. En tiempos de incertidumbre para la producción nacional, esto no es menor.

“Campeonex” no necesita efectos especiales ni grandes despliegues. Su poder está en lo cotidiano, en lo pequeño, en lo que no suele tener hueco en el horario estelar. Por eso, que aparezca ahí, en abierto, en sábado, y rodeada de otras ficciones locales, es algo más que una emisión. Es una forma de volver a decir que sí: que el cine español tiene sitio, que la emoción compartida aún tiene horario, y que hay historias que no solo se ven, se celebran.