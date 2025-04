“Cifras y Letras” alcanza su mayor bote: 183.500 € en juego

En una televisión donde a veces lo ruidoso eclipsa lo brillante, “Cifras y Letras” ha sabido hacerse un hueco a fuego lento, con inteligencia, ritmo y algo que no abunda: prestigio. Este jueves, el veterano concurso de La 2 pone en juego el mayor bote de su historia reciente: 183.500 euros. Una cifra que no es solo un hito económico, sino la culminación de una fórmula que sigue funcionando como un reloj suizo. Y, en el centro de todo, un nombre: Iván Abella Villar.

Nacido en Mieres, con mentalidad de maratonista cerebral y reflejos de velocista lógico, Iván ha llevado el Duelo de Cálculo a otro nivel. Matemático, analista de datos y coleccionista de pasaportes con más de 50 países visitados, no solo resuelve los desafíos con una agilidad abrumadora, sino que ha logrado conectar con la audiencia por algo todavía más difícil: autenticidad. “Estoy feliz de estar aquí, rodeado de este equipazo impresionante. Es una experiencia que no voy a olvidar nunca y un sueño cumplido desde pequeño”, asegura. Y lo dice con esa mezcla de humildad y entusiasmo que no se compra ni se ensaya.

El récord de permanencia está a tiro. La lógica, el temple y la rapidez son las claves para resistir en un concurso que, a diferencia de muchos otros, no premia el espectáculo sino la capacidad real. Y ahí Iván marca la diferencia. A diario, pulveriza el cronómetro en el segmento matemático del programa, con una solvencia que no parece resentirse nunca ante las cámaras. Tiene ese tipo de presencia que no necesita alzar la voz para imponerse.

Pero “Cifras y Letras” no solo vive de su protagonista del momento. El formato, producido por RTVE en colaboración con Atomis Media - Prime Time Media AIE, atraviesa una de sus etapas más estables. En marzo logró 711.000 espectadores de media y un 5,4% de cuota, su mejor dato mensual en número de seguidores y la segunda mejor cuota desde su renovación. Un resultado que habla por sí solo, y más aún si se tiene en cuenta que La 2 no suele jugar en ligas de audiencias masivas.

El equipo también ayuda. Aitor Albizua como presentador aporta cercanía sin restar rigor; David Calle y Elena Herraiz como expertos, solvencia y pedagogía sin caer en el elitismo. Además, la nueva etapa ha sabido adaptarse al entorno digital: está disponible en el canal oficial de RTVE en YouTube y cuenta con el respaldo formal de la Real Academia Española, que valida el contenido lingüístico. Un combo inusual, pero eficaz: rigor, entretenimiento y una comunidad creciente de fieles.

La crítica también lo ha sabido ver. El programa ha sido galardonado con el Premio FesTVal, el Premio Iris de la Crítica, y está nominado al Mejor Guion de Concurso en los Premios ALMA 2025, que se entregan el 9 de abril. Reconocimientos que no siempre se reparten a programas de esta franja, pero que en este caso parecen más que merecidos.

En un ecosistema televisivo que a menudo necesita ruido para existir, “Cifras y Letras” sigue demostrando que el contenido con cabeza también puede hacer historia. Esta semana, el bote es el más alto desde que el programa volvió a emitirse. Pero el verdadero valor está en lo otro: en la lección de fondo. Que todavía hay espacio para el ingenio, el conocimiento y los nervios bien templados. Y que, de vez en cuando, un matemático asturiano puede convertirse en el protagonista absoluto del prime time más cerebral.