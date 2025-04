Aitor Albizua: "No sabía si estaba viviendo en un sueño o en la realidad"

En próximas semanas, más concretamente el próximo 22 de abril de 2025, llegará a RTVE el nuevo programa vespertino inspirado en el mítico 'Sálvame'. Bajo el título 'La familia de la tele', La 1 de TVE albergará este contenido que cuenta, como caras más visibles, a María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand como presentadores y con el apoyo de Belén Esteban como colaboradora especial.

Uno de los protagonistas, se ha convertido en una apuesta del ente público. Estamos hablando del periodista vasco que va a formar parte de uno de los grandes proyectos de la cadena para este año 2025. En el año 2020, debutó con el programa 'El Comodín' y ahora estará presente tanto en este nuevo formato como en el concurso'Cifras y Letras'.

Declaraciones de Aitor Albizua

Durante estas semanas, ha concedido algunas entrevistas. Entre ellas, podemos destacar sus palabras a la periodista Isra Álvarez del medio de comunicación '20 Minutos'. Al ser preguntado sobre cómo va a compaginar ambos programas de TVE, responde: "Agradezco la ayuda que me han prestado los dos equipos para que sea posible, junto con RTVE. En las primeras conversaciones que tuve con la cadena se lo dije, que me gustaría compatibilizar".

Además, Aitor Albizua puntualiza: "Es un poco ejemplo de la televisión que estamos haciendo, ¿por qué el presentador de 'Cifras y letras' no va a formar parte también de 'La familia de la tele'? Ahí está la definición de esta familia, diversidad, mezcla y que todo cabe".

Un primer contacto espectacular

Igualmente, ha mostrado su sorpresa al respecto: "No esperaba que contasen conmigo. Ha sido una grata sorpresa y estoy supercontento". "No sabía si estaba viviendo en un sueño o en la realidad. Fue de los primeros contactos que tuvimos todos y me maravilló la manera en la que viven la tele. Yo les conocía como espectador, no como compañero, ni en persona", al ser preguntado por la grabación de la promoción.

Por último, concluye: "Son súper cariñosos, súper generosos y hubo muy buen rollo desde el principio. Fue un gustazo darnos ese primer abrazo. Aún estoy en ese punto de no saber si esto está pasando de verdad o es un sueño bonito".