Cita histórica de la Industria en Gran Canaria en el atresplayer Day

Gran Canaria dejó de ser durante unos días un destino turístico para convertirse en el escenario donde se discutió el presente —y se adelantó el futuro— del audiovisual español, convirtiéndose en la gran cita de la industria. El atresplayer Day resultó un encuentro que volvió a reunir a gran parte del sector para presentar estrenos y lograr enviar un mensaje claro de liderazgo, ambición industrial y apuesta sostenida por la creación nacional, su punto fuerte y el rumbo que ha seguido desde el primer día la marca nacional. El encuentro acabó con una gala presentada por Roberto Leal, por la que pasaron gran parte de los protagonistas, y no quisieron faltar José Antonio Antón, director general de Atresmedia, ni Emilio Sánchez Zaballos, director de atresplayer, para ir desgranando todas las novedades. Montse García, directora de Ficción de la casa, y Carmen Ferreiro, directora de Entretenimiento, también saltaron a escena para presentar algunas de las novedades que no podremos perdernos este próximo año que se acerca.

Intérpretes, creadores y directivos compartieron espacio y conversaciones en un fin de semana diseñado como escaparate, pero también como punto de reflexión. Mesas redondas, avances exclusivos, preestrenos articularon un programa que confirmó que la plataforma de Atresmedia no solo suma títulos, sino que construye un modelo propio dentro del ecosistema del streaming en español. Un liderazgo sostenido en cifras atresplayer afronta 2025 consolidada como la plataforma española con mayor volumen de producción nacional estrenada en el último año. Más de 25 millones de usuarios únicos y más de 700.000 suscriptores refuerzan un crecimiento que no se explica únicamente por el catálogo, sino por una línea editorial que ya es reconocible: historias locales con vocación global y que han encontrado vida más allá de nuestras fronteras, ejemplo de ello ha sido «Veneno» o «Ángela», formatos híbridos y una convivencia natural entre ficción, entretenimiento y no ficción.

Ese equilibrio fue el hilo conductor del encuentro. Gran Canaria sirvió como marco para presentar más de una veintena de proyectos que confirman una programación pensada a medio y largo plazo, con decisiones innovadoras que buscan adelantarse a los hábitos de consumo.

Entre los anuncios más esperados estuvo la confirmación del calendario de estrenos que marcará el cierre de 2025 y el arranque de 2026. Diciembre traerá el regreso de una de las sagas más reconocidas del catálogo con «Los Protegidos: Un nuevo poder», que se pudo ver en adelanto, mientras que enero abrirá el año con «Padre no hay más que uno: la serie», una de las grandes apuestas familiares de la temporada, con el sello de Santiago Segura, que produce, pero con una familia totalmente renovada, que abrirá sus puertas al público el 25 de enero.

Los actores de uno de los próximos estrenos, «Los protegidos: un nuevo poder» Atresmedia

Febrero y primavera desplegarán un abanico estilístico amplio: desde la comedia surrealista «Rafaela y su loco mundo» (el 15 de febrero), que es sin duda una de las producciones más esperadas y una apuesta arriesgada de las que se agradecen, hasta la segunda temporada de «Entre tierras», que llegará acompañada del peso que arrastra haber sido la serie más vista del año con la interpretación de Rodolfo Sancho. Abril cerrará el primer bloque con «La Nena», que continúa expandiendo el universo de la saga criminal más sólida de la plataforma.

A estos títulos se suma la confirmación de nuevas temporadas y universos narrativos que siguen creciendo. «Renata & Nicole», continuación del éxito ambientado en la Marbella de los años 80, regresará con una trama que mezcla lujo, misterio y alianzas femeninas al límite, mientras que proyectos como «33 días», «Ágata y Lola», «Trazos ocultos» o «A la deriva» evidencian una clara apuesta por el thriller, el drama emocional y el relato de personajes complejos.

Uno de los movimientos más comentados del atresplayer Day fue la entrada de la plataforma en el terreno de las series verticales. No como experimento puntual, sino como línea clara de contenido pensada para el consumo móvil. La primera producción de este tipo, «Una novia por Navidad», inaugura un género —el microdrama— que triunfa en Asia y Latinoamérica y que ahora aterriza en España con capítulos de corta duración y alto impacto narrativo. La decisión no es casual. Responde a un cambio profundo en los hábitos de consumo y refuerza la idea de que la innovación no solo pasa por las historias, sino también por la forma de contarlas.

Parte del elenco protagonista de «Padre no hay más que uno: la serie» Atresmedia

El entretenimiento ocupa un lugar central en la estrategia de atresplayer, y las novedades presentadas en Gran Canaria lo confirman. «Nos vamos de madre», el nuevo formato protagonizado por Roberto Leal y su madre, combina viaje, desafío y emoción en un relato intergeneracional que huye del reality convencional para centrarse en el vínculo familiar.

También se presentó «Piyamada», el docurreality que abrirá las puertas de la casa de Lola Lolita y que apuesta por una narrativa íntima, generacional y sin filtros. A ello se suma la confirmación de la segunda edición de «Drag Race España: All Stars», que consolida a la franquicia como uno de los grandes activos internacionales.

No ficción

La no ficción vuelve a ser uno de los pilares. «El hombre equivocado» fue uno de los anuncios que más impacto generó. La docuserie reconstruye uno de los errores judiciales más graves de la España reciente y plantea una pregunta incómoda que atraviesa a instituciones, medios y sociedad.

Además, la integración del catálogo de Onda Cero Podcast a partir de diciembre amplía la experiencia de usuario y confirma la apuesta por el audio como territorio estratégico. True crimes, ficciones sonoras y documentales convivirán dentro de la plataforma, borrando fronteras entre formatos y reforzando la idea de un consumo transversal.

La gala, que contó con un poder de convocatoria inaudito, acabó con el estreno de «Los protegidos. Un nuevo poder». Se cerraba así el atresplayer Day en la isla de Gran Canaria. Toda una declaración de intenciones de la plataforma, que ya no se define solo por su posición en el mercado nacional. Su expansión en América Latina y Estados Unidos, apoyada en acuerdos con operadores y servicios globales, convierte al catálogo en una ventana permanente al talento español. Gran Canaria fue el escenario. Pero el mensaje apunta lejos.