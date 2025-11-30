Eurovisión 2026: Sanremo ya tiene sus 30 voces

El esperado anuncio de los 30 aspirantes al Festival de Sanremo 2026, presentado por el director artístico Carlo Conti este 30 de noviembre en el TG1 de la RAI, confirma una de las listas más intrigantes y variadas en la historia reciente del certamen italiano. El festival, que tendrá lugar del 24 al 28 de febrero de 2026, se dispone a ofrecer una combinación vibrante de artistas veteranos y nuevas propuestas que encarnan tanto el legado histórico de Sanremo como la innovadora escena musical contemporánea italiana. Esta edición promete ser un balance perfecto entre memoria colectiva y vanguardias sonoras.

Entre los nombres anunciados, destacan iconos como Patty Pravo, considerada una leyenda viva de la música italiana con más de cincuenta años de carrera, famosa por su versatilidad y por haber marcado varias generaciones desde los años 60. Su propuesta para Sanremo lleva el título "Ragazza del Piper" y es una muestra de cómo continúa reinventándose para mantenerse vigente en la escena musical italiana. Junto a ella retorna Raf, el mítico artista de los 80 conocido por éxitos como "Self Control", quien sigue regalando baladas épicas y una voz que sigue emocionando a todo el país. También figura en esta prestigiosa lista Marco Masini, otro veterano valorado por sus letras emotivas y su fuerte presencia en el festival desde los 90.

El velo de la modernidad llega de la mano de artistas urbanos y emergentes que están revolucionando el panorama musical con sus sonidos frescos y cercanos a las nuevas generaciones. Entre ellos están Chiello, un rapero milanés que conjuga melodía e introspección y que ha ganado popularidad en plataformas digitales; Sayf, representante de la escena trap genovesa con letras autobiográficas y una base de fans sólida que ha crecido gracias a streaming y colaboraciones exitosas. También destacan Tredici Pietro, un rapero de 22 años que, gracias a su paso por el programa Amici y sus fusiones de autotune emocional, se ha convertido en uno de los fenómenos virales más importantes de Italia.

No faltan las voces femeninas que aportan diversidad estilística y enriquecen el cartel con su talento. MaraSattei, nueva referente del pop urbano con un estilo sensual y composiciones íntimas; Serena Brancale, cantante y multiinstrumentista que mezcla jazz, soul y melodías mediterráneas, consolidada por su paso en programas como "X Factor"; y Ditonellapiaga, la artista que combina pop electrónico y spoken word, una de las más frescas e innovadoras voces femeninas.

Entre las colaboraciones más esperadas se encuentra el dúo formado por Fedez y Marco Masini, un encuentro entre el rap actual y el pop clásico que ha generado gran interés. Por otro lado, LDA & Aka7even, dos exalumnos de Amici, llegan juntos en una dupla que mezcla trap y R&B con una química que promete conquistar al público joven del festival. Asimismo, ErmalMeta, ganador de Sanremo 2018 y uno de los cantautores más profundos y queridos del país, regresa con fuerza para aportar su estilo introspectivo y melódico.

Sanremo también se abre a sonidos más alternativos y apostando por bandas emergentes como Bambole di Pezza, un cuarteto femenil de pop-punk con raíces en el feminismo y el punk garage, que aporta energía y frescura con un mensaje comprometido. Por su parte, Dargen D’Amico, veterano del hip hop experimental italiano, trae su característico estilo abstracto, mientras que Leo Gassmann, hijo del actor Paolo Gassmann y ganador de Sanremo Giovani 2020, presenta un pop maduro acompañado de una presencia artística ampliamente reconocida en cine y televisión.

Además, artistas como Malika Ayane, conocida por su elegancia en el jazz-pop y colaboraciones internacionales; Arisa, ganadora de Sanremo 2010 y reina de la radio italiana; y Raf, con sus baladas clásicas que siguen tocando emociones, ofrecen un peso artístico que refuerza la calidad representativa del festival.

El Festival de Sanremo 2026 también contará con nuevas propuestas que calificaron a través de las conocidas selecciones Area Sanremo y Sanremo Giovani, asegurando así que el evento continúe siendo semillero de nuevos talentos y que el público pueda descubrir futuras estrellas. Esta combinación de artistas consolidados y emergentes reafirma la función dual del festival: preservar la tradición y abrir espacios para nuevas voces y tendencias.

Carlo Conti, al presentar el cartel, destacó la enorme competencia que hubo para entrar en esta edición: se presentaron más de 230 canciones, lo que hace que los 30 elegidos representen lo mejor de la música italiana actual en todos sus géneros y generaciones. Según Conti, esta edición se presenta como un mosaico sonoro que incluye desde pop electrónico, baladas clásicas, trap, hasta rap y pop-punk, cubriendo una amplia oferta que conectará con públicos de todas las edades y gustos.

Este festival se vivirá en cinco noches de música en directo, con momentos especiales como una noche dedicada a las versiones y colaboraciones, y promete ser más que una competición: un reflejo vivo de la cultura y las tendencias italianas contemporáneas, bajo el brillo inconfundible del Teatro Ariston. Sanremo continúa siendo, tras casi ochenta años, la cita musical más importante del país y uno de los festivales más observados en Europa, especialmente por su vinculación directa con Eurovisión.