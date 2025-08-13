Comienza el rodaje de 'Las crónicas de Narnia' de Netflix y Greta Gerwing

Luces, cámara y acción. Greta Gerwing ha vuelto a enfundarse el mono de trabajo y ha iniciado las grabaciones de su adaptación de 'Las crónicas de Narnia', que llegará a los cines en el día de Acción de Gracias de 2026 y se convertirá en el gran regalo de Netflix para las festividades navideñas del próximo año, ya que llegará a la plataforma de streaming el día 25 de diciembre. Londres ha sido la ciudad elegida para iniciar las filmaciones de este nuevo largometraje, que traerá a la gran y pequeña pantalla la adaptación del sexto libro escrito por C.S. Lewis, 'El sobrino del mago', pero que es el primero en orden cronológico, debido a que narra los orígenes del mundo mágico de 'La crónicas de Narnia'. Las recientes imágenes del rodaje sugieren un cambio notable respecto a la novela original: el vestuario evoca la década de 1950 en lugar de 1900, lo que implicaría un salto temporal de medio siglo y, por ende, una alteración en la cronología de la saga para las futuras entregas que prepara Netflix. Según What’s on Netflix, los jóvenes David McKenna y Beatrice Campbell interpretarían a los nuevos protagonistas, vinculados a los Pevensie. El reparto incluye a Emma Mackey como la Bruja Blanca, Meryl Streep como la voz de Aslan, Daniel Craig y Carey Mulligan.

Ha hecho méritos para comandar el proyecto

Entre 'Mujercitas' (con seis nominaciones en los Premios Oscars ganando mejor vestuario) y 'Blancanieves' (en el cual solo forma parte como guionista), Greta Gerwing se ganó su espacio dentro de la industria del séptimo arte gracias a su estilo personal, influenciado por grandes realizadores como Woody Allen, Howard Hawks o Agnès Varda. El éxito millonario que supuso en el verano de 2023 el estreno de 'Barbie', la película basada en la muñeca más famosa de Mattel, protagonizada por Margot Robbie y retroalimentada por la última producción de Christopher Nolan (el conocido fenómeno 'Barbenheimer') alcanzó los 1.446.938.421 de dólares, convirtiéndose en la película más taquillera de ese año y de la historia dirigida por una mujer. Por méritos propios, Gerwing ha conseguido su estatus de estrella dentro de las productoras y planea un revolución en el mundo del streaming con su próximo gran proyecto, la adaptación de 'Las crónicas de Narnia' de la mano de Netflix.