Netflix fija en otoño el inicio de las grabaciones de la nueva serie de 'Scooby-Doo'

La nueva serie de acción real sobre los personajes de 'Scooby-Doo' de Netflix comenzará a grabarse este otoño. La presidenta y CEO de Warner Bros. Television Group, Channing Dungey, adelantó que uno de los próximos proyectos del estudio será una una ficción de los míticos personajes creados por Hanna-Barbera. Aunque no reveló detalles sobre la trama o el reparto, la ejecutiva lo incluyó dentro de la lista de producciones destacadas que llegarán próximamente, junto a otros títulos importantes que el estudio tiene en marcha para distintas plataformas, más allá de HBO MAX.

"Los viejos amigos Shaggy y Daphne se unen en un campamento de verano con la científica Velma y el extraño pero apuesto Fred para resolver el misterio de un cachorro de gran danés perdido y solitario, que puede haber presenciado un asesinato sobrenatural", confirmó Netflix en sus redes sociales en el mes de marzo. Netflix explorará los orígenes de este equipo en una nueva serie, confiando la producción a Berlanti Productions, responsable de éxitos como 'Riverdale', 'You' y el Arrowverso. Además, contará con la colaboración de Midnight Radio, la productora de André Nemec, Jeff Pinkner, Josh Appelbaum y Scott Rosenberg. En este proyecto, Appelbaum y Rosenberg tendrán un papel clave, ya que no solo han trabajado como guionistas, sino que también serán los showrunners de la serie. Su experiencia en la creación de 'Citadel' y la producción de 'From' en los últimos años refuerza su capacidad para desarrollar esta nueva historia.

Un producto rentable

Las películas live-action de principios de siglo consiguieron grandes números en las salas de cine. El 24 de marzo de 2004, la segunda película debutó con una recaudación impresionante de 29.438.331 dólares en su primer fin de semana, gracias a su exhibición en más de 3.312 cines, con un promedio de 8.888 dólares por sala. A nivel nacional, alcanzó una taquilla de 84.216.833 dólares, mientras que su recaudación mundial ascendió a 181.466.833 dólares. Aunque estos números quedaron por debajo de los logrados por Scooby-Doo en 2002, que obtuvo 275.650.700 dólares en todo el mundo, la película se posicionó como número uno en la taquilla durante su estreno. Además, cerró el año ocupando el puesto número 28 en la lista de las películas más exitosas de 2004, consolidándose como un destacado estreno de ese periodo. Estas cifras reflejan su impacto en el público y la sólida recepción que tuvo en su debut cinematográfico.