Los concursantes de OT regresan a la academia tras la Navidad

La Navidad son fechas especiales en las que muchas de las personas que tienen que trabajar fuera de su ciudad vuelven para pasarlas en familia, y en la famosa academia de Operación Triunfo no iba a ser menos. Los 13 concursantes salieron de la academia el domingo 24 para pasar Nochebuena y Navidad con sus seres queridos. Hoy martes 26 de noviembre están volviendo poco a poco y los fans lo están siguiendo todo a través del canal 24 horas donde no se pierden detalle:

"La dirección del programa ha decidido que el domingo 24 os iréis a casa a pasar la navidad con vuestras familias. Regresaréis el martes 26 por la mañana e iréis llegando escalonadamente y a las 16 horas habrá reparto de la gala 5", les comunicaba Noemí Galera hace unos días.

Una de las cosas que más se han comentado estos días en las redes sociales es cómo volverán los concursantes tras salir al exterior y esque durante estas semanas Operación Triunfo ha sido Trending Topic casi todos los días: las galas, reparto de temas, los momentos virales, polémicas y posibles relaciones sentimentales...todo se habla en las redes, por eso Noemí Galera advirtió a los concursantes antes de que se fueran:

"Os recomendamos que no miréis las redes sociales y os damos la opción de dejar vuestro móvil aquí. Os acompañará un familiar para iros y otro al volver. Como la directora de la academia os recomiendo que lo dejéis aquí, no lo necesitáis, vais a estar acompañados"

"No estéis pendiente de lo que se dice porque eso no va a cambiar, pero si os puede cambiar a vosotros en el transcurso del programa. Lo que digan no va a cambiar y gustar a todo el mundo es imposible"

Por otra parte también aconsejó a los familiares que sea una Navidad como la del año pasado, algo discreto y en familia.

Por lo que hemos podido ver por redes sociales, muchas han sido así y otras no tanto, al igual que lo de mirar las redes, los que ya han llegado a la academia empiezan a compartir con sus compañeros cómo han vivido estos días y Salma es una de las que ha dicho que sí ha mirado lo que decían de ella, en cambio la familia de Chiara ha sido más estricta y ha seguido las recomendaciones de Noemí:

Los concursantes también le han contado a Noemí cómo han vivido estos días y cómo han llevado la estar expuestos a la opinión externa:

Hoy vuelve todo a la normalidad, a las 16:00 es el reparto de temas de la Gala 5 y después los primeros ensayos para la Gala. Os recordamos que se puede votar para salvar a Álex o a Salma de la expulsión en la aplicación oficial de OT.