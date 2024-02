¿Cuáles son los 12 más grandes fracasos de Netflix?

No hay gloria sin fracaso. Eso es algo que cualquiera que haya querido alcanzar una meta sabe de sobra. Y aunque muchas veces pareciera que una marca es sinónimo de éxito, como le sucede a Netflix, no son pocos los reveces que ha tenido para alcanzar esa excelencia. Lo más fácil es acordarse de hitos como los que han alcanzado títulos como “El juego del calamar” y “La casa de papel”, o los más nuevos y locales “Berlín” y “Machos Alfa”.

Sin embargo, sólo por hacer un ejercicio revisión, aquí les ofrecemos una selección de otros que, aunque se pudieron perfilar en su momento como posibles éxitos, finalmente no tuvieron el éxito esperado por los motivos que fueran. La siguiente es una selección de los 12 fracasos más sonados de la plataforma.

1. "Marco Polo": Un desfile de grandiosidad y derroche financiero, "Marco Polo" se aventuró en el mundo de Netflix con un presupuesto que dejó a muchos boquiabiertos (sólo superado por "Juego de Tronos"). Con 200 millones de dólares en pérdidas, esta serie naufragó en su intento de recrear la magnificencia del viajero veneciano. Cancelada en 2016, su segunda temporada dejó un legado de excesos y una sombra de lo que pudo haber sido.

2. "Resident Evil": La icónica franquicia de videojuegos se aventuró en el mundo de las series con resultados desastrosos. Considerada por los fanáticos como la peor adaptación hasta la fecha, la versión de Netflix de "Resident Evil" se hundió con un puntaje desastroso en Metacritic. Aunque los críticos no fueron tan duros, el veredicto general fue de decepción, con un 53% de aprobación.

3. "El Club de la Medianoche": Mientras que otras obras de Mike Flanagan han cautivado a los espectadores de Netflix, "El Club de la Medianoche" no logró encender la misma chispa. Cancelada rápidamente después de su estreno, la serie quedó en el olvido, a pesar de los planes del creador para una segunda temporada que nunca vio la luz.

4. "Fuerza Espacial": Con un elenco estelar encabezado por Steve Carell y John Malkovich, las expectativas eran altas para esta comedia. Sin embargo, una primera temporada decepcionante seguida de una cancelación precipitada dejó a los espectadores preguntándose qué pudo haber sido.

5. "La Mujer en la Ventana": Este thriller psicológico, inicialmente destinado a los cines, terminó en manos de Netflix con resultados catastróficos. Con un puntaje desalentador en Rotten Tomatoes y críticas que la clasificaron como una de las peores películas del año, "La Mujer en la Ventana" se convirtió en un triste recordatorio de oportunidades perdidas.

6. "Cowboy Bebop": Las adaptaciones de anime a menudo luchan por encontrar su lugar, y "Cowboy Bebop" no fue la excepción. Cancelada pocos días después de su lanzamiento, la serie no logró capturar la esencia que hizo que el original fuera tan querido.

7. "Daybreak": En un mundo sobresaturado de zombis, esta comedia adolescente destacó, pero no lo suficiente para Netflix. A pesar de su calidad, la serie fue sacrificada en el altar de las audiencias y cancelada poco más de un mes después de su estreno.

8. "El Legado de Júpiter": En un intento de emular el éxito de las series de superhéroes de Marvel, Netflix lanzó esta producción que no logró despegar. Cancelada después de una temporada, la serie quedó en el limbo de los proyectos incompletos.

9. "The Get Down": Con un presupuesto que se descontroló rápidamente (120 millones de dólares), esta serie sobre los orígenes del rap en Nueva York no logró justificar su costo exorbitante. A pesar de no ser mal recibida, su cancelación al finalizar su primera temporada fue una lección sobre los riesgos financieros en la industria del entretenimiento.

10. "Away": Con una inversión considerable (6 millones de dólares por episodio) y la presencia de una ganadora del Oscar como Hillary Swank, las expectativas eran altas para esta serie espacial. Sin embargo, la realidad fue diferente, con una cancelación abrupta debido a la falta de interés del público después de solo 45 días en la plataforma.

11. "Diana, el Musical": Este intento de retratar la vida de la princesa Diana se convirtió en un desastre completo. Ganadora de múltiples premios Razzie, incluido el de peor película, peor director y peor guion, la producción fue un fracaso en todos los sentidos.

12. "Gipsy": Con críticas negativas que van desde su nombre hasta la calidad de la serie en sí, "Gipsy" no pudo escapar de su destino. Cancelada después de solo un mes en la plataforma, quedó como un ejemplo de cómo no hacer televisión, muy a pesar de tener a Naomi Watts como protagonista.