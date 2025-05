Cuándo se celebra Eurovisión 2025: fecha, horarios y cómo votar

El St. Jakobshalle de Basilea ya está más que preparado para celebrar por todo lo alto la cita musical del año. El Festival de Eurovisión 2025 aterriza en su cita anual para ofrecer tres noches de diversión, entretenimiento y sobre todo emoción. A lo largo de sus casi siete décadas de existencia, el certamen ha sabido enganchar a una audiencia que supera con creces los 160 millones de espectadores.

En nuestro país, con sus más y sus menos, Eurovisión sigue atrayendo a un amplio público. La edición de Malmö 2024 logró un impresionante 41,8% de cuota, con 4.886.000 espectadores (50.000 más que en 2023). En los últimos cinco años, la edición más vista fue la de Turín 2022, donde Chanel y su hipnótico 'SloMo' reunieron a 6.835.000 espectadores. Se ubican en la cuarta posición histórica, liderada por la participación de Rosa López y su 'Europe's living a celebration' en Tallín 2002 (80,4% de cuota y 12.755.000 espectadores).

Para 2025, Melody intentará dejar a España en la mejor posición posible con 'Esa diva'. La sevillana, que ha protagonizado una pretemporada llena de grandes momentos, actuará hasta en dos ocasiones durante la próxima semana. Por ello, repasamos en este artículo la programación del Festival de Eurovisión 2025 y cómo formar parte del proceso de selección de la nueva propuesta ganadora.

¿Cuándo y dónde puedo ver Eurovisión?

Antes de la cita para conocer al ganador, Eurovisión celebrará sus dos semifinales. El martes 13 de mayo a las 21:00 horas, La 1 emitirá en directo la primera eliminatoria de Eurovisión, durante la cual España podrá actuar y votar por sus favoritas. Melody interpretará 'Esa diva' por primera vez en directo, entre las actuaciones de Estonia y Ucrania (en torno a las 21:20 horas). Al formar parte del Big Five, España no tendrá que pasar por la criba, por lo que la actuación solo servirá para establecer una primera toma de contacto con el público.

Dos días más tarde, el jueves 15 de mayo, Eurovisión celebrará su segunda semifinal. En esta ocasión, será La 2 la que emita la eliminatoria, cuya hora de inicio también será las 21:00 horas. España no votará en esta semifinal, pero aun así los espectadores españoles podrán disfrutar de las actuaciones de 19 países (16 semifinalistas y 3 ya clasificados).

Por último, la gran final, o en otras palabras 'el día de Eurovisión', será el sábado 17 de mayo. A las 21:00 horas, La 1 de RTVE finalizará un informativo especial de tan solo 10 minutos para conectar con el St. Jakobshalle de Basilea. Tras el mítico 'Te deum' de apertura, el desfile de banderas presentará a los 26 países finalistas de la 69ª edición del festival. Tony Aguilar y Julia Varela guiarán a los espectadores durante las actuaciones y las votaciones, traduciendo a las presentadoras: Hazel Brugger, Sandra Studer y Michelle Hunziker.

¿Cómo voto en Eurovisión?

En primer lugar... no, no puedes votar por España en Eurovisión 2025. El resultado de Melody en el festival dependerá de los votos del resto de países participantes, aunque esto tiene truco. Los españoles que residan en alguno de estos países sí que podrán votar por nosotros, ayudando a que 'Esa diva' alcance un buen resultado.

Además, desde 2023 existe un voto especial conocido como Rest of the World (Resto del Mundo). Todos aquellos países que no participan en Eurovisión, incluidos los que se encuentran fuera de Europa pueden votar durante las 24 horas previas a cada ronda. Por ejemplo, un espectador neoyorquino podrá votar por Melody a partir de las 21:00 horas del viernes 16 de mayo.

Todos los votos de estos países conformarán los puntos del televoto equivalentes a un solo país, y se otorgarán durante ambas semifinales y la final. En cuanto a los telespectadores españoles, podremos votar por nuestras propuestas favoritas por llamada, SMS o mediante la app móvil de Eurovisión. El voto de la semifinal del 13 de mayo se abrirá una vez actúe el último país (Chipre), mientras que en la final podremos empezar a votar justo al comienzo de la primera canción y hasta 25 minutos después de que todos los países hayan pisado el escenario.