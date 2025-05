Melody responde a Pedro Sánchez antes de Eurovisión: “La música merece un sitio al margen de la ideología”

Llegamos al mes de mayo y eso significa que entramos en época Eurovisión, ya que este próximo 17 de mayo Basilea buscará el sucesor de Nemo y del micrófono de cristal, trofeo que se le escapa a España desde el año 1969 con la victoria de Salomé(en el año anterior Massiel conquistó también el certamen musical). Melody buscará romper con el maleficio y conquistar Europa con 'ESA DIVA', que aunque las apuestas oficiales la sitúan 19º, eso sí con tendencia ascendente, la OGAE Poll (encuesta realizada por todos las asociaciones oficiales de Europa) es bastante favorable para la intérprete sevillana, terminando dentro del top 10 según los fans de Eurovisión tanto de Europa, como del resto del mundo. Además este pasado lunes, la propia artista estuvo presente en Moncloa junto al Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez y esta mañana se han públicas unas declaraciones de la sevillana sobre este célebre encuentro, a pesar de que hayas diferencias ideológicas.

Un lugar especial para la música

En su encuentro con Pedro Sánchez antes de Eurovisión, Melody destacó el gesto del presidente, quien le deseó suerte y la felicitó por el trabajo realizado. La cantante valoró positivamente ese reconocimiento institucional a la música, equiparándolo al que suele recibir el deporte en ocasiones relevantes. “Me parece muy bonito que se le dé un sitio también a la música, como se le da al deporte”, expresó, remarcando la importancia de valorar el arte más allá de las ideologías.

“Lo bonito de la vida es el respeto y que cada uno opine lo que quiera, porque eso, si no, no sería libertad”, añadió. Melody defendió que la música merece su espacio y que los artistas reciban el apoyo que corresponde, subrayando que espera que este tipo de gestos no sean aislados, sino que se repitan con otros compañeros que “lo hacen divinamente bien”, comenta Melody en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

