Las depecionantes cifras de "Con amor, Meghan" en Netflix: menos que "Harry & Meghan"

Probablemente debido a la expectación que precedió a su estreno, la serie documental "With Love, Meghan" ("Con amor, Meghan"), subió rápidamente al top 10 de la plataforma y sin embargo pasados los días se ha ido desinflando, rodeado además de varias polémicas sobre su manera de trabajar y su autenticidad, aunque sabemos que recientemente se ha anunciado una segunda temporada, que sin embargo ya está grabada y no es estrictamente una segunda entrega.

El nuevo programa de Meghan Markle en Netflix, "Con amor, Meghan" (With Love, Meghan), ha generado una considerable atención mediática desde su estreno el 4 de marzo de 2025, aunque no necesariamente por las razones que la duquesa de Sussex habría esperado. A pesar de la expectativa generada por el regreso de Meghan a la pantalla, el programa ha recibido críticas mayoritariamente negativas tanto de expertos como de la audiencia. En Metacritic, la serie ha obtenido una calificación de 37/100, basada en reseñas de medios respetados como "The Times", "The Telegraph", "TIME" y "The Hollywood Reporter". Varios críticos han calificado el programa como superficial y poco interesante. Rebecca English, periodista del "Daily Mail", llegó a afirmar que "perdió las ganas de vivir después del episodio sobre cómo hacer cubitos de hielo". "The Guardian", un medio que generalmente ha sido favorable a los Sussex, tituló su crítica: "¡Adiós al acuerdo con Netflix. Con amor, Meghan es tan inútil que podría ser el último programa de televisión de los Sussex". Por su parte, "Variety" lo describió como "un viaje al ego que no merece la pena", sugiriendo que el programa existe principalmente como una celebración de la duquesa de Sussex.

Aunque Netflix no ha revelado cifras oficiales de audiencia para "Con amor, Meghan", las críticas negativas y la falta de entusiasmo del público sugieren que el programa no ha logrado el éxito esperado. Esto contrasta notablemente con el documental anterior de los Sussex, "Harry & Meghan", que batió récords de audiencia en la plataforma. "Harry & Meghan" acumuló 81,55 millones de horas de visualización en todo el mundo durante su primera semana de emisión, con más de 28 millones de hogares conectándose al menos durante unos minutos. Se convirtió en la segunda serie en inglés más vista en Netflix a nivel mundial, solo superada por "Miércoles".

Las cifras de Tudum, el sitio web oficial de Netflix, muestran que después de su estreno alcanzó los 526.000 espectadores , mientras la docuserie de 2022, "Harry y Meghan" superó los 2 millones. En totales lo nuevo de Meghan anotó 12,6 millones de horas de visualización desde su estreno el martes 4 de marzo, mientras que la pieza anterior alcanzó los 97,7 millones de horas de visualización en sus primeros siete días. En el Reino Unido, "With Love, Meghan" llegó al puesto número siete en el top 10 de la semana pasada, mientras que en los Estados Unidos también se ubicó por poco en el top 10.