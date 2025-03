Los jefes de Netflix de Meghan Markle, "preocupados" por su último fracaso: el dineral que podría perder

“Con amor, Meghan”, el nuevo reality show de la duquesa de Sussex para Netflix, llegó a la plataforma el pasado 4 de marzo, una fecha posterior a la inicialmente prevista por los incendios de Los Ángeles que obligaron a retrasar el lanzamiento. Pero ni esta demora ha conseguido suscitar el interés ni la expectación de los espectadores, que parecen haber mirado a otro lado -o a otro título- ante el estreno de la esposa del príncipe Harry.

En España ni siquiera se ha colado entre los proyectos más vistos de la plataforma, y en Estados Unidos y Reino Unido apenas no ha logrado mantenerse en el top ten solo seis días después de su estreno. Unos resultados nada positivos si se tiene en cuenta la enorme inversión de dinero que el gigante de streaming hizo en su día con los duques de Sussex y su contrato de 100 millones de dólares.

Ante las críticas, Meghan Markle publicó en sus redes sociales un engañoso vídeo en el que celebraba que su reality había sido renovado por una segunda temporada, una nueva oportunidad de convencer al público que no casa con los malos datos de audiencia. Desde “Daily Mail” arrojan algo de luz al respecto y aseguran que el proyecto no se ha renovado como tal, sino que las dos temporadas se grabaron a la vez y Netflix no tiene más que remedio que sacar la segunda a la luz. Mejor eso que guardarla en un cajón…

“Sé que filmaron los episodios uno tras otro, por lo que, en teoría, no hay una segunda temporada; es como con muchos programas de Netflix, ya está listo al mismo tiempo que el primero. Esto permite realizar modificaciones en el programa a partir de los comentarios de la prensa y de los espectadores de Netflix. Es una solución inteligente y rentable. Por lo tanto, el contrato general aún no se ha renovado”, indica al medio inglés una fuente cercana a la plataforma.

Meghan Markle en una imagen de su serie Netflix

De hecho, señala este mismo confidente que los jefes de Netflix de Meghan Markle están “preocupados” por las malas críticas que han cosechado sus últimas producciones, tanto que la renovación de su contrato millonario una vez expire está en el aire.

“Netflix esperaba que Harry y Meghan fueran sus próximas estrellas de prestigio al estilo Obama, pero en medio de las malas críticas y una serie de fracasos desde su documental, muchos expertos han predicho que ‘Con amor, Meghan’ podría ser la sentencia de muerte para cualquier renovación de contrato”, indican desde el periódico británico.