Meghan Markle vuelve con todo: un nuevo podcast y su salto al emprendimiento

Meghan Markle no deja espacio para el descanso. Tras uninicio de año cargado de proyectos, la duquesa de Sussex ha anunciado su regreso al mundo del podcasting con "Confesiones de una fundadora", un nuevo programa en colaboración con Lemonada Media que verá la luz el 8 de abril.

Este nuevo proyecto llega poco después del estreno de "With Love, Meghan", su reality documental, y el lanzamiento de "As Ever", su marca personal. La exactriz parece estar decidida a conquistar el mundo del emprendimiento femenino y, para ello, se ha rodeado de algunas de las mujeres más influyentes del sector.

Instagram, el canal predilecto de la duquesa de Sussex

El anuncio se hizo el 13 de marzo a través de su cuenta de Instagram, una plataforma que Meghan retomó el pasado 1 de enero y que se ha convertido en su canal de comunicación predilecto. "Tuve la oportunidad de hablar extensamente con mujeres excepcionales que han convertido sus sueños en realidad y sus pequeñas ideas en negocios exitosos", escribió la duquesa.

Meghan Markle, durante su nuevo programa en Netflix Netflix

Al igual que en "Archetypes", su primer podcast, Meghan centra el foco en la mujer, pero esta vez desde una perspectiva empresarial. La serie explorará los desafíos, estrategias y aprendizajes de emprendedoras que han logrado consolidar su visión en industrias altamente competitivas.

El primer tráiler de "Confesiones de una fundadora" se estrenará el 25 de marzo y, según Lemonada Media, permitirá a los oyentes "ser una pequeña hormiga" en las conversaciones de la nuera de Carlos III con sus amigas y expertas en negocios. Un acceso privilegiado a los secretos del éxito en el mundo del emprendimiento.

"As Ever", su marca

Por si fuera poco, el 4 de marzo Meghan presentó en su página web los primeros productos de "As Ever", aunque aún no están disponibles para la venta. La expectación es máxima y el podcast podría ser el escaparate perfecto para impulsar su nueva marca.

Imagen de las mermeladas de Meghan Markle Instagram

Con este paso, Meghan Markle deja claro que su visión va más allá de la realeza. Convertida en empresaria, comunicadora y creadora de contenido, la esposa de Harry de Inglaterra sigue trazando su propio camino, lejos de las convenciones, pero con una estrategia cada vez más sólida y ambiciosa.