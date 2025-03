"Doctor Who" emitirá un episodio sobre Eurovisión "en el espacio"

Según algunas informaciones, "Doctor Who" emitirá "un ridículo episodio con temática de Eurovisión" que podría ser la entrega más cara hasta la fecha. La serie de ciencia ficción, protagonizada por Ncuti Gatwa como el decimoquinto Señor del tiempo, se está preparando para proyectar el episodio coincidiendo con el concurso. La competencia de Eurovisión de este año tendrá lugar en St. Jakobshalle, Basilea, Suiza, del 13 al 17 de mayo.

La escritora Juno Dawson ha afirmado que el episodio será "mahoosive" ya que "no hay límite para la imaginación". Una fuente le dijo a "The Mirror": "Piensa en Eurovisión en el espacio. Habrá canto y habrá competencia. ¡Oye, incluso podría haber un cameo para Graham Norton! Todo es posible". Juno añadió: "Es el episodio más ridículo que jamás hayan hecho, y el más caro".

El episodio temático de Eurovisión saldrá al aire la misma noche del concurso de canciones real de Basilea, el 17 de mayo. En este especial de canto, que es el quinto de la nueva serie, el Doctor y su nueva compañera Belinda Chandra, interpretada por Varada Seethu, se involucran en una versión intergaláctica del concurso. Dawson, quien también presenta un podcast derivado de "Doctor Who", agregó: "Pude escribir sobre el Doctor. Pude escribir sobre Belinda. No hay límite para la imaginación en el programa. Creo que es el mejor programa que se haya hecho". Y Juno, de 34 años, les dijo a los fans: "Solo esperen. Este episodio es mahoosive".

El programa tiene una larga historia de guiños a Eurovisión. La primera serie completa de Ncuti Gatwa como el Doctor se lanzó la noche de la competencia con dos episodios, incluido uno con The Beatles.

Sin embargo, la serie enfrenta un futuro incierto después de que esta temporada termine el 31 de mayo, con los fanáticos preparándose para un paréntesis de hasta dos años mientras los jefes de la BBC esperan la decisión oficial de Disney sobre si renovar su acuerdo con la franquicia, que se cree que vale £ 80 millones. Una fuente dijo con tristeza: "La decisión no se tomará oficialmente hasta finales de este año, pero todos se están preparando para lo peor".

Disney aún podría decidir reinvertir todo o parte del dinero. Si no, la BBC debe decidir si suspender el programa, sacarlo a licitación o devolverlo internamente a BBC Studios. Pase lo que pase, la audiencia global del programa enfrenta una larga espera antes de que se escriban, filmen y editen los próximos episodios de televisión, sin que sea posible una serie para 2026. En cambio, se espera que el spin-off "The War Between The Land and the Sea" se transmita el próximo año.

Pero muchos fanáticos siguen siendo optimistas sobre el futuro de Doctor Who, y uno dijo: "Existió durante 59 años sin dinero de Disney y ciertamente puede continuar sin él en el futuro. Siempre habrá Doctor Who". Ncuti Gatwa fue el primer actor negro en asumir el papel principal como El Doctor, después de que Jodie hiciera historia como la primera Time Lord femenina permanente en 2017. Se convirtió en un nombre familiar cuando protagonizó como el adolescente gay Eric Effiong en la serie de comedia y drama de Netflix" Sex Education"