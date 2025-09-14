Dónde ver la final del EuroBasket 2025 y el partido por el tercer puesto en España

El EuroBasket 2025 llega a su desenlace con una jornada de domingo que promete emociones fuertes y grandes nombres sobre la pista. El primer plato será el partido por el tercer puesto, a las 16:00 horas, donde Grecia buscará subir al podio de la mano de Giannis Antetokounmpo, que quiere despedir el campeonato con medalla tras una trayectoria irregular de su selección. Al otro lado estará Finlandia, una de las revelaciones del torneo, liderada por Lauri Markkanen, cuya capacidad anotadora ha convertido a su equipo en un rival incómodo para cualquiera y que sueña con poner la guinda a un campeonato histórico.

La atención se trasladará después a la gran final, programada para las 20:00 horas, que enfrentará a Turquía y Alemania. Los turcos llegan con la ilusión de conquistar su primer EuroBasket impulsados por la generación más prometedora en años, con Alperen Sengun como referencia en la pintura y la experiencia de jugadores como Cedi Osman para equilibrar el talento joven. Enfrente estará una Alemania que se ha consolidado como una de las potencias del baloncesto mundial, vigente campeona del mundo y con un bloque sólido en el que destacan los hermanos Franz y Moritz Wagner, además del liderazgo de Dennis Schröder, capaz de marcar diferencias en los momentos decisivos.

En España, los dos partidos podrán seguirse de forma accesible y en abierto a través de Teledeporte, así como en streaming mediante la plataforma RTVE Play, lo que permitirá disfrutarlos desde cualquier dispositivo. La final estará disponible también en DAZN, para quienes opten por su cobertura online especializada.

Será, en definitiva, una jornada de puro baloncesto europeo: dos encuentros que decidirán el podio, con estrellas de la NBA como Antetokounmpo, Markkanen, Sengun o Schröder dispuestas a brillar en el escenario más grande del continente, y con la oportunidad de ver coronarse a un nuevo campeón del EuroBasket.