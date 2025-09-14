‘Bailando con las estrellas’ regresa a Telecinco con los primeros nominados y reproches a los jueces

Telecinco estrenó ayer sábado la segunda temporada de 'Bailando con las estrellas', uno de los grandes formatos de entretenimiento que Mediaset ha reservado para su prime time. La primera gala, conducida en directo por Jesús Vázquez, sirvió para presentar al nuevo plantel de concursantes, al renovado jurado y para marcar el inicio de la competición con la primera clasificación de la edición.

El estreno reunió en la pista a un variado grupo de participantes: Aless Gibaja, Matías Roure, Sara Escudero, Jorge González, Manu Tenorio, Iago García, Nerea Rodríguez, Nona Sobo, Tania Medina, Blanca Romero, Pepe Navarro, Bárbara Rey y Anabel Pantoja. Cada uno de ellos debutó junto a su maestro de baile, en un formato que combina espectáculo en directo, coreografías de diferentes estilos y la valoración inmediata de un jurado profesional.

La mesa de jueces está integrada por Blanca Li, Julia Gómez Cora y Gorka Márquez, a quienes este año se suman Pelayo Díaz e Inmaculada Casal. Sus intervenciones fueron determinantes para ordenar a los concursantes en la primera gala y señalar a los dos primeros nominados de la temporada: Aless Gibaja y Pepe Navarro, que deberán luchar por evitar la expulsión en la próxima entrega.

Uno de los momentos más llamativos de la noche lo protagonizó Manu Tenorio, que interpretó un chachachá en su debut. El cantante acompañó su actuación con voz en directo, algo que no convenció al jurado. Julia Gómez Cora fue especialmente crítica y llegó a puntuarle con un 2, lo que generó malestar tanto en el propio concursante como en algunos compañeros que consideraron la valoración demasiado dura. La situación derivó en la primera queja pública de la edición hacia los jueces.

También destacó la actuación de Nerea Rodríguez, que recibió elogios por su baile y logró una de las mejores puntuaciones de la gala. La cantante, conocida por su paso por 'Operación Triunfo', salió reforzada de la primera noche como una de las favoritas del jurado.

La primera emisión de 'Bailando con las estrellas' volvió a apostar por la mezcla de espectáculo, emoción y competición, con actuaciones en directo y un despliegue de producción habitual en este tipo de formatos. El jurado, con su criterio técnico y artístico, tuvo un papel protagonista desde el inicio, generando el contraste entre los elogios a algunos participantes y las puntuaciones más bajas que determinaron la zona de peligro.