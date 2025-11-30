Dónde ver en streaming las películas favoritas del siglo XXI de Quentin Tarantino

Ya conocíamos la faceta de Quentin Tarantino como rescatar del olvido a viejas glorias del séptimo arte, como hizo con John Travolta en 'Pulp Fiction'. Ahora, mientras todos sus fans esperamos con ganas su última película, el director nacido en Knoxville (Tennessee, Estados Unidos) ha sorprendido a los seguidores del séptimo arte revelando sus 20 películas favoritas de lo que va de siglo XXI, aunque de momento solo ha descubierto los largometrajes que van del 20-11. A continuación, te dejamos en que plataformas puedes disfrutar de estas 10 películas favoritas para Tarantino.

Las mejores películas del siglo XXI según Tarantino: del puesto 20 al 11

Quentin Tarantino ha revelado la primera mitad de su top 20 de películas del siglo XXI, una selección que recoge títulos muy distintos entre sí pero que, según el director, han marcado el cine de las últimas dos décadas. En la lista aparecen propuestas recientes como el remake de ‘West Side Story’ (2021), que considera una revitalización del talento de Spielberg, o cintas de culto como ‘Cabin Fever’ (2002), que elogia por su humor sangriento y su tensión inicial. También destaca la interpretación de Brad Pitt en ‘Moneyball’ (2011), la sorprendente artesanía marcial de ‘Chocolate’ (2008) y la influencia del tono sucio y desgarrado de ‘Los renegados del diablo’ (2005). Tarantino no se olvida de películas polémicas como ‘La pasión de Cristo’ (2004), que asegura le provocó carcajadas por su violencia extrema, ni de comedias que marcaron época como ‘Escuela de rock’ (2003) y ‘Jackass: La película’ (2002). La lista se completa con el thriller israelí ‘Big Bad Wolves’ (2013), al que calificó como “la mejor película del año”, y la impactante ‘Battle Royale’ (2000), cuya proyección previa al estreno lo dejó completamente desconcertado. Con esta selección, Tarantino abre el camino hacia la segunda parte de su ranking, donde desvelará sus diez películas favoritas del siglo XXI.

Dónde ver en streaming las películas favoritas de Quentin Tarantino