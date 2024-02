'GH DUO': Marta López habla por primera vez del infierno que pasó antes de ser famosa

'Gran Hermano DUO', el reality de Telecinco, protagonizó ayer, además de los típicos desencuentros entre sus concursantes, una confesión por parte de una de las habitantes de la famosa casa de Guadalix de la Sierra: Marta López. La colaboradora de Mediaset, que se libró de la expulsión, tuvo que dibujar la curva de su vida junto con Ana María Aldón, narrando los momentos más felices y tristes de su vida con el fin de conocerla un poco mejor y que la audiencia pueda empatizar con ella.

"Llevo 23 años en la tele y nadie sabe cuál es mi vida, todo el mundo se cree que he sido una niña pija. Quizá va a ser un poco duro y nunca lo habéis oído de mí", comenzaba relatando Marta para acto seguido contar el terrible suceso que vivió con su primer novio. "Nos fuimos a Tenerife, mi primer amor fueron maltratos continuamente, de pegarme palizas. Hasta que un día el seguridad del hotel me encontró debajo de un baño con la cara llena de sangre", desvelaba.

“Eran cosas que daba vergüenza decirlo. En aquel entonces yo pensé que me quería mucho y por eso decía esas cosas. Me fui de Tenerife huyendo de él, me vine a Madrid destrozada, pasé un año y pico fatal, me apunté al casting de 'Gran Hermano' y aquí estoy 23 años después, que han sido de las mejores cosas que me han pasado en la vida, la televisión me ha hecho entender que las personas que han pasado malos tratos no tenemos que avergonzarnos", continuaba diciendo para afirmar que lo cuenta ahora porque “ya lo ha llorado todo” a la vez que Ana María Aldón no podía contener las lágrimas de la emoción al saber todo lo que había vivido su compañera en el pasado.

Sin embargo esta no fue la única confesión ya que Marta añadió que en otra etapa de su vida también sufrió maltrato psicológico. "No sabéis el nivel de machaque. Me da tanta rabia no haberme dado cuenta de esto antes y no haberle puesto nombre, si me pasa esto ahora esto no se queda aquí", continuaba diciendo con fuerzas a la vez que rota.

La colaboradora habló también de la muerte de su padre para acabar diciendo que “aunque le hayan pasado cosas horribles, ha podido tener una vida normal”. Sus compañeros, que vieron todo desde el salón, no pudieron evitar contener las lágrimas a la vez que agradecían y aplaudían su valentía por sacarlo a la luz ahora.