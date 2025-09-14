Los Emmy blindarán el Peacock Theater tras el asesinato de Charlie Kirk

Los 77º Primetime Emmy Awards, que se celebrarán esta madrugada en el Peacock Theater de Los Ángeles, contarán con un refuerzo especial de seguridad tras el tiroteo que el miércoles provocó la muerte del activista Charlie Kirk en Utah.

Según fuentes policiales consultadas por Deadline, el dispositivo incluye mayor presencia del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), controles adicionales de acceso y protocolos reforzados dentro y fuera del recinto. Además, agencias federales como Homeland Security y la California Highway Patrol colaboran con la seguridad privada contratada por la cadena CBS y la Academia de Televisión, organizadora de la gala.

“Queremos que cualquier evento en la ciudad de Los Ángeles, como los Emmy, sea lo más seguro posible”, señaló un portavoz del LAPD. Las autoridades explican que el plan de seguridad ya estaba diseñado, pero que la muerte de Kirk ha llevado a incrementar las medidas en las últimas horas.

Los responsables del evento recuerdan que este tipo de dispositivos se han intensificado en otras ocasiones, especialmente desde los atentados del 11-S. El año pasado, por ejemplo, manifestaciones propalestinas en las inmediaciones retrasaron la llegada de algunos invitados a la gala.

La ceremonia, presentada por Nate Bargatze, comenzará a las 5:00 de la madrugada (hora peninsular española) y se retransmitirá en directo en Estados Unidos a través de CBS y en streaming en Paramount+.