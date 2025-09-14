Los nominados a los Emmys 2025 se llevarán (ganen o no) una bolsa con regalos valorada en 21.000 euros: esto es lo que contiene

La 77.ª edición de los Premios Emmy, que se celebra el 15 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, sorprende a nominados, presentadores y ganadores con una exclusiva bolsa de obsequios valorada en 25.000 dólares. La iniciativa es organizada por una empresa de marketing de entretenimiento especializada en la industria audiovisual.

La bolsa incluye productos de lujo, como cosméticos de alta gama, cuidado personal, accesorios de moda y bebidas premium. También contiene experiencias exclusivas, como sesiones de entrenamiento personal y tratamientos de spa, pensadas para brindar bienestar y comodidad a los invitados del evento.

Entre los artículos destacados se encuentran dispositivos para mejorar el sueño y bolsos veganos de diseño, combinando innovación, lujo y sostenibilidad. Todos los productos reflejan tendencias actuales en la industria del entretenimiento y el estilo de vida de las celebridades.

Además, durante los ensayos y la transmisión en vivo, los nominados pueden acceder a la tradicional Emmy Awards Giving Suite, un espacio donde explorar productos y servicios que apoyan la misión de la Television Academy Foundation, enfocada en brindar acceso a la industria a estudiantes de todos los orígenes.

La iniciativa no solo celebra a las estrellas de la televisión, sino que también contribuye a causas benéficas y promueve la inclusión, recaudando en la última década más de un millón de dólares para la fundación.