Ya se conoce en qué orden se sentarán las estrellas de los Emmys 2025 esta noche: los secretos que cuentan las butacas

La ceremonia de los Premios Emmy 2025, que se celebrará el 15 de septiembre en el Peacock Theater de Los Ángeles, promete ser una noche llena de sorpresas y momentos memorables. El reciente adelanto de la distribución de asientos ha revelado detalles emocionantes sobre los asistentes y las celebraciones previstas.

Una de las sorpresas más destacadas es la reunión de las estrellas de Gilmore Girls, Lauren Graham y Alexis Bledel, quienes estarán sentadas juntas en la tercera fila. Este encuentro celebra el 25.º aniversario de la serie, que se estrenó en 2000. Además, en la primera fila se encuentran figuras como Adam Brody y Kristen Bell, nominados por su participación en Nobody Wants This, así como PedroPascal, quien estará sentado cerca de Janelle James de Abbott Elementary. Otros asistentes de renombre incluyen a Colman Domingo, Michelle Williams y Jake Gyllenhaal.

La ceremonia también rendirá homenaje a importantes hitos televisivos. Se celebrarán los 20 años de Grey’s Anatomy con la participación de Eric Dane y Jesse Williams, y se rendirá tributo a la longeva franquicia Law & Order con la presencia de Mariska Hargitay.

En un toque de humor, el nominado Seth Rogen señaló que su nombre estaba mal escrito como "Seth Rogan" en su tarjeta de asiento, lo que generó risas entre los asistentes. La ceremonia de los Premios Emmy 2025 se transmitirá en vivo el domingo 14 de septiembre a las 20:00