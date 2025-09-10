Acceso

Internacional

Estados Unidos

El comentarista conservador y pro-Trump Charlie Kirk recibe un disparo en una universidad de EE UU

El incidente ha ocurrido en la universidad Utah Valley

FILE - Turning Point USA Founder Charlie Kirk speaks before Republican presidential candidate former President Donald Trump arrives at the Turning Point Believers' Summit, July 26, 2024, in West Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon, File)
Charlie Kirk ShotASSOCIATED PRESSAgencia AP
Creada:
Última actualización:

El comentarista y activista conservador Charlie Kirk ha recibido un disparo este miércoles mientras intervenía en un evento en la universidad Utah Valley.

Según varios vídeos que circulan en las redes sociales se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas