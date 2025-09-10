Estados Unidos
El comentarista conservador y pro-Trump Charlie Kirk recibe un disparo en una universidad de EE UU
El incidente ha ocurrido en la universidad Utah Valley
El comentarista y activista conservador Charlie Kirk ha recibido un disparo este miércoles mientras intervenía en un evento en la universidad Utah Valley.
Según varios vídeos que circulan en las redes sociales se puede ver a Kirk recibiendo un disparo mientras hablaba sentado bajo una carpa ante centenares de personas.
