Estos son todos los nominados a los Premios Emmy 2024

La Academia de Televisión norteamericana ha revelado la lista de nominados para los Premios Emmy 2024, destacando las mejores series emitidas entre el 1 de junio de 2023 y el 31 de mayo del año actual, cuya gala de entrega de estatuillas, que alcanza su 76ª edición, en la que se anunciarán los ganadores, tendrá lugar el domingo 15 de septiembre. Este año, un total de 229 series compitieron por un lugar en las nominaciones, evaluadas por los 24,000 miembros de la Academia de Televisión. La cantidad de producciones candidatas ha disminuido un 33% en comparación con el año pasado, cuando se presentaron 309 programas, una reducción atribuida en parte a la baja en los rodajes y a las huelgas que paralizaron Hollywood durante varios meses.

En las categorías de drama, destacan las nuevas incorporaciones de "Shögun", "Fallout" y "Sr. y Sra. Smith", con la primera liderando con 25 nominaciones. Estas series competirán con producciones ya conocidas como "The Crown", que destaca con 18 menciones, "The Morning Show" y "La edad dorada". Todas ellas buscan suceder a "Succession" como la mejor serie dramática. En el ámbito de la comedia, la continuidad es notable con la segunda temporada de "The Bear" y las terceras de "Colegio Abbott", "Hacks" y "Solo asesinatos en el edificio" dominando las nominaciones. "The Bear", protagonizada por Jeremy Allen White, ha establecido un nuevo récord al ser la comedia más nominada hasta la fecha, con 23 posibles premios, superando a "30 Rock" de 2009.

En cuanto a las miniseries, repiten candidaturas destacadas como "Fargo", "Feud" y "True Detective", con la última de ellas liderando con 19 nominaciones. A estas se unen los éxitos recientes de Netflix, "Mi reno de peluche" con 11 menciones y "Ripley". A pesar de estos nuevos logros, "Juego de Tronos" sigue siendo la serie con más nominaciones en la historia de los Emmy, un récord alcanzado en 2016 con 32 candidaturas.

Nominados completos a los Premios Emmy 2024

En la categoría de mejor serie dramática, encontramos a "The Crown" (Netflix), "Fallout" (Amazon Prime Video), "La edad dorada" (Max), "The Morning Show" (Apple TV+), "Sr. y Sra. Smith" (Amazon Prime Video), "Shögun" (FX), "Slow Horses" (Apple TV+), y "El problema de los tres cuerpos" (Netflix). Las nominadas a mejor actriz principal en serie dramática incluyen a Jennifer Aniston por "The Morning Show", Carrie Coon en "La edad dorada", Maya Erskine en "Sr. y Sra. Smith", Anna Sawai en "Shögun", Imelda Staunton por "The Crown", y Reese Witherspoon por "The Morning Show". Entre los actores principales en serie dramática destacan Idris Elba por "Hijack", Donald Glover en "Sr. y Sra. Smith", Walton Goggins en "Fallout", Gary Oldman en "Slow Horses", Hiroyuki Sanada en "Shögun", y Dominic West por "The Crown".

Las actrices de reparto en serie dramática nominadas son Christine Baranski en "La edad dorada", Nicole Beharie en "The Morning Show", Elizabeth Debicki en "The Crown", Greta Lee en "The Morning Show", Karen Pittman en "The Morning Show", Holland Taylor en "The Morning Show", y Lesley Manville por "The Crown". Los actores de reparto nominados incluyen a Tadanobu Asano en "Shögun", Billy Crudup en "The Morning Show", Mark Duplass en "The Morning Show", Jon Hamm en "The Morning Show", Takehiro Hira en "Shögun", Jack Lowden en "Slow Horses", y Nathan Lane en "La edad dorada".

En comedia, las series nominadas a mejor serie de comedia son "Colegio Abbott" (ABC), "The Bear" (FX), "Curb Your Enthusiasm" (Max), "Hacks" (Max), "Solo asesinatos en el edificio" (Hulu), "Palm Royale" (Apple TV+), "Reservation Dogs" (FX), y "Lo que hacemos en las sombras" (FX). Las actrices principales en comedia nominadas son Quinta Brunson por "Colegio Abbott", Ayo Edebiri por "The Bear", Selena Gómez por "Solo asesinatos en el edificio", Maya Rudolph por "Loot", Jean Smart por "Hacks", y Kristen Wiig por "Palm Royale". Entre los actores principales en comedia se encuentran Matt Berry en "Lo que hacemos en las sombras", Larry David en "Curb Your Enthusiasm", Steve Martin en "Solo asesinatos en el edificio", Martin Short en "Solo asesinatos en el edificio", Jeremy Allen White en "The Bear", y D'Pharaonh Wook-A-Tai en "Reservation Dogs".

Las actrices de reparto en comedia nominadas son Carol Burnett en "Palm Royale", Liza Colón-Zayas en "The Bear", Hannah Einbinder en "Hacks", Janelle James en "Colegio Abbott", Sheryl Lee Ralph en "Colegio Abbott", y Meryl Streep por "Solo asesinatos en el edificio". Los actores de reparto en comedia nominados incluyen a Lionel Boyce en "The Bear", Paul W. Downs en "Hacks", Ebon Moss-Bachrach en "The Bear", Paul Rudd en "Solo asesinatos en el edificio", Bowen Yang en "Saturday Night Live", y Tyler James Williams en "Colegio Abbott".

En la categoría de miniserie, los nominados a mejor miniserie son "Mi reno de peluche" (Netflix), "Fargo" (FX), "Cocina con química" (Apple TV+), "Ripley" (Netflix), y "True Detective: Noche polar" (Max). Para mejor TV movie, los nominados son "Mr. Monk’s Last Case: A Monk Movie" (Peacock), "La reina de los concursos" (Hulu), "Rojo, blanco y sangre azul" (Prime Video), "Scoop: La gran exclusiva" (Netflix), y "Unfrosted: The Pop-Tart Story" (Netflix). Las nominadas a mejor actriz en una miniserie o película para televisión incluyen a Jodie Foster por "True Detective: Noche polar", Naomi Watts en "Feud: Capote vs. the Swans", Brie Larson en "Cocina con química", Juno Temple en "Fargo", y Sofia Vergara en "Griselda". Entre los actores principales en una miniserie o película para televisión se encuentran Matt Bomer en "Fellow Travelers", Richard Gadd en "Mi reno de peluche", Jon Hamm en "Fargo", Tom Hollander en "Feud: Capote vs. the Swans", y Andrew Scott en "Ripley".

Las actrices de reparto en miniserie o película para televisión nominadas son Dakota Fanning en "Ripley", Lily Gladstone en "Under the Bridge", Jessica Gunning en "Mi reno de peluche", Aja Naomi King en "Cocina con química", Diane Lane en "Feud: Capote vs. the Swans", Nava Mau en "Mi reno de peluche", y Kali Reis en "True Detective: Noche polar". Los actores de reparto nominados incluyen a Jonathan Bailey en "Fellow Travelers", Robert Downey Jr. en "The Sympathizer", Tom Goodman-Hill en "Mi reno de peluche", John Hawkes en "True Detective: Noche polar", Lamorne Morris en "Fargo", Lewis Pullman en "Cocina con química", y Treat Williams en "Feud: Capote vs. the Swans".