El verdadero poder de la familia Roy de "Succession"

Logan Roy intentó con todas sus fuerzas y durante cuatro temporadas y 39 capítulos, hacerse el hombre más poderoso y rico del mundo. Hablamos, por supuesto, de "Succession", el drama de éxito creado por Jesse Armstrong con Will Ferrell y Adma MckAy como productores ejecutivos que estrenó HBO Max el 3 de junio de 2018 y estuvo en el aire hasta el 28 de mayo de 2023. El elenco está formado por nuevos valores y algunos actores consagrados que consiguieron reiniciar su carrera gracias a la ficción que cuenta los devenires de la familia Roy y su empresa de medios y entretenimiento Waystar RoyCo.

La serie tiene todos los ingredientes para ser un éxito a la altura de "Juego de tronos" o "Breaking Bad". El elenco lo forman Brian Cox, Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, Alan Ruck y Hiam Abbas. También hay tragedia en sus diálogos entresacados de los clásicos shakesperianos y que ya posee nueve Globos de Oro (18 nominaciones) y 15 Premios Emmy con los seis que ha sumado este año. Además ha triunfado en los Bafta con tres galardones; cuatro Premios WGA, 2 TCA y hasta una veintena más. Sólo Matthew Macfadyen y Saran Snook, el marido y la mujer en pantalla, se llevaron 17 premios entre ellos

Pero como no sólo de premios vive el hombre (y eso que la serie ha recibido 151 nominaciones, ganando 42 galardones), el triunfo de la serie no sólo se valora por los galardones o las apariciones televisivas (26 programas desde 2018 en el caso de Brian Cox por Logan Roy), si no que para los actores ha supuesto un relanzamiento de su carrera, ya sea desde cero, a medio gas o ya olvidada, con un incremento de su exposición pública y los consiguientes acuerdos para nuevos proyectos y un aumento considerable de su patrimonio personal. El verdadero poder de la familia Roy es haber sobrevivido.

Sarah Snook con su Premio Emmy Fox

Uno de los casos más relevantes es el de la actriz Sarah Snook (Mary Sarah Claire Snook), que interpreta a la voluble Shiv Roy, que aunque para algunos es una desconocida, lleva actuando desde los 21 años. Ahora con 36, viene de participar en series como "All Saints", un drama médico australiano que se estrenó en 1998 hasta 2004 y donde interpretó al personaje de Sophie en un episodio. Graduada en la prestigiosa escuela australiana National Institute of Dramatic Art, sus primeros pinitos en el cine fueron en "Sisters of War" (2010), como Lorna Whyte y el corto "Cristal Jam" ( 2010), como la protagonista.

Le siguieron trabajos en "Clementine" (2014), "Predestination" (2014) y "Steve Jobs" (2015), y "The Dressmaker" el mismo año junto a Kate Winslet. En televisión apareció en el episodio de 2016 de "Black Mirror" "Men Against Fire" y en 2018 le llegó el papel de Shiv en "Succession" que cambió su carrera para siempre. Durante los cinco años que duró el programa, Sarah obtuvo 23 nominaciones a premios y ganó 12 por su interpretación de la única hija de Logan Roy, y ha sido alabada por crítica y público. Solo en 2022, la actriz ganó un Guante de Oro a la Mejor Actriz de Reparto, un Premio del Sindicato de Actores a la Mejor Actuación de una Actriz y un Premio Critics Choice a la Mejor Actriz de Reparto.

La actriz intentó explicar cuando recibió el Globo de Oro lo que ha significado para ella la ficción: "Es difícil expresar lo que este programa ha significado para mí. Los lugares a los que tuve que ir, el inmenso talento con el que trabajé... me rompe el corazón que todo haya terminado". Pero la tristeza lleva a la alegría, ya que gracias a "Succession", Snook ha conseguido otros 10 acuerdos de cine y televisión, incluidos "Soulmates" de Amazon Prime, la película de terror de Netflix "Run Rabbit Run" y ​​la comedia dramática "The Beanie Bubble". La actriz hará su debut en Broadway la próxima temporada en Nueva York con "El retrato de Dorian Gray" entre febrero y mayo, tras su presentación en Londres. No es la primera incursión de Snook en el teatro, ya que en 2016 actuó junto a Ralph Fiennes en “The Master Builder” de Henrik Ibsen en el Old Vic de Londres.

También el éxito se ha transformado en números: En las dos primeras temporadas, Snook ganó un salario de 100.000 dólares por episodio, con un total de 2 millones de dólares en ganancias. Sin embargo, su compensación dio un salto significativo en la tercera temporada, y su sueldo aumentó a 350.000 dólares por episodio. Las estimaciones dicen que el patrimonio neto de la actriz en la actualidad asciende a 4 millones de dólares.

Brian Cox in a scene from "Succession", que ha sido nominado en la categoría de mejor actor de drama larazon Agencia AP

En el caso del veterano actor Brian Cox, que elevó al máximo el papel de Logan Roy, a sus 77 años no ha dejado de estar en el mercado, pero "Succession" ha supuesto una revitalización de su carrera. Cox (Brian Denis Cox) debutó en el cine con "Nicolás y Alejandra" en 1971, en el papel de Trotski, y su primer éxito llegó en 1986 con "Manhunter", al interpretar al primer Hannibal Lecter. Otros de sus éxitos son "The Boxer" con Daniel Day-Lewis, "Troya" con Brad Pitt, "El Caso Bourne" con Matt Damon, "Braveheart", "Match Point" y "X-Men 2". Además, Brian produjo la película de 2008 "The Escapist" y la serie de televisión de 2020 "From Now".

En televisión ha tenido apariciones episódicas en series como "Shetland", "Frasier" (Harry Moon), "Penny Dreadful", y gracias a "Succession", desde el estreno ha firmado 26 contratos de cine y televisión como "Good Omens", "Blade Runner: Black Lotus", "Deadwood" y "The Pretenders". Y gracias a Logan Roy consiguió 17 nominaciones a premios y tres de ellos, incluido un Globo de Oro al mejor actor en una serie dramática de televisión. En cuanto a la diversificación, Cox consiguió un acuerdo de marca con el Banco Santander y canalizó a Logan Roy en una serie de anuncios de televisión. Aunque siempre se ha quejado de haber perdido su anonimato con el éxito de la serie, ésta le ha granjeado próximos trabajos en los dramas "The Electric State", "Little Wing" y regresará al West End de Londres para protagonizar en marzo "Day's Journey Into Night".

Las estimaciones explican que , Brian, cuyo patrimonio se estima en 15 millones de dólares, consiguió su patrimonio gracias a 200.000 euros por episodio, un total de cuatro millones en las dos primeras temporadas. Con la renegociación de sueldos de cara a la tercera, lo incrementó hasta los 500.000 por episodio, más 3 millones percibidos por los anuncios, más otros dos por la publicación de libros ("De Salem a Moscú: la odisea de un actor" y "Poniendo al conejo en el sombrero"). También es Comandante de la Orden del Imperio Británico desde 2002.

Matthew Macfadyen en una escena de la serie HBO Max

El actor Matthew Macfadyen fue elegido para interpretar a Tom Wambsgans en 2018, pero ya tenía una carrera previa tras saltar a la fama en 2005 por su papel del señor Darcy en "Orgullo y prejuicio". El actor británico de 49 años estudió arte dramático en el Instituto de Rutland en Leicestershire y la Real Academia de Arte Dramático. Formó parte de la compañia Cheek by Jowl representando varias obras triunfando en 1998 con una versión de "Mucho ruido y pocas nueces". Pronto comenzó en televisión con la adaptación para la pequña pantalla de "Cumbres borrascosas", ""Warriors", "The way We Live Now" y de protagonista en "Perfect Strangers" (2001). En cine ha aparecido en "Enigma" (2001),"Orgullo y Prejuicio" (2005), "Robin Hood" (2010), "Los tres mosqueteros" (2011) y como Oblonsky en "Anna Karenina" (2012).

Durante sus cinco años protagonizando "Succession", Matthew fue nominado a 11 premios por su interpretación del marido de Shiv Roy, Tom Wambsgans, y ganó seis. Este año ganó el premio al Mejor Actor de Reparto en una Serie Dramática en los Emmy. El actor, versado en estas lides, ha conseguido que la fama de la serie le haya proporcionado dos lucrativos acuerdos de marca. A principios de este mes, se anunció que Matthew Macfadyen sería el rostro de la nueva campaña de Mercedes-Benz 'Defining Class since 1886'. En el anuncio de 90 segundos, el actor, vestido con un esmoquin, aparece junto al tenista profesional Roger Federer en una serie de escenas inspiradas en James Bond. El año pasado también anunció el nuevo servicio de transmisión de ITV, ITVX.

Dejando los acuerdos de marca a un lado, el patrimonio de MacFayden se estima en 5 millones de dólares. En cuanto a proyectos, este año, la estrella aparecerá en la película "Deadpool 3" y el thriller "Holland, Michigan" junto a Nicole Kidman.

Kieran Culkin, winner of the award for outstanding lead actor in a drama series for "Succession," poses in the press room during the 75th Primetime Emmy Awards on Monday, Jan. 15, 2024, at the Peacock Theater in Los Angeles. Ashley Landis Agencia AP

El siguiente en la lista es el controvertido Kieran Culkin, exjuguete roto. En "Succession" interpreta al hijo menor, Roman Roy, aunque su fama le viene de familia. El actor, de 41 años es hermano de Macaulay y Rory Culkin, y debutó a los ocho años en "Solo en casa". Entre sus apariciones en cine, "El padre de la novia" (1991), "Solo en casa 2", "La gran caída de Igby" (primera nominación a los Globos de Oro), "La peligrosa vida de los Altar Boys" y " Scott Pilgrim contra el mundo". En televisión hizo la cinta para la pequeña pantalla, "Frasier" (1996), "La leyenda mágica de los Leprechauns" (1999), "Saturday Night Live", "Fargo" (2015) y "Wall Street: David contra Goliat" (2022). Durante este tiempo, Kieran fue nominado a 20 premios y hasta ahora ha ganado seis. El último, el Emmy al Mejor Actor Principal en una Serie Dramática.

Gracias a su papel en "Succession", Kieran consiguió un acuerdo lucrativo con Volkswagen y ha aparecido en tres campañas publirreportajes con ellos en los últimos dos años. La estrella, cuyo valor se estima en 2 millones de dólares, aparecerá en las series de televisión "In The Know" y "Turtles All The Way Down". Se estima que el patrimonio de Kieran es de cinco millones de dólares.

Jeremy Strong protagoniza la serie de "Succession" Imdb Imdb

El siguiente en la lista es el actor Jeremy Strong. Nació el 25 de diciembre de 1978 y creció en el vibrante vecindario de Jamaica Plain antes de que su familia se mudara a Sudbury en busca de mejores oportunidades educativas. Estudió en la Universidad de Yale, en la que protagonizó una serie de obras de teatro, y donde se graduó con una licenciatura en inglés. Mientras trabajaba como camarero, Strong audicionó para varios papeles y perfeccionó su oficio a través de actuaciones fuera de Broadway. Hizo su debut en Broadway en 2008. En cine comenzó con pequeños papeles en cintas como "El fin de los tiempos" (2008) y "The Messenger" (2009). Cada año participaba en un mínimo de tres y un máximo de cinco proyectos. Así llegaron éxitos como "Lincoln" (2012), "La noche más oscura" (2012)," La gran apuesta" (2015) y "El juicio de los 7 de Chicago" (2020), ya gracias a su trabajo en "Succession".

En televisión y antes de interpretar a Kendall Roy, Strong participó en 5 episodios de "The Good Wife" como Matt Becker, cuatro episodios de "Mob City" como Mike Hendry y nueve de "Masters Of Sex", como Art Dreesen. Llegó entonces "Succession", y gracias a ella ganó el premio Critics' Choice al mejor actor en una serie dramática y un Globo de Oro al mejor actor en una serie dramática de televisión. El actor, al contrario que sus compañeros,no parece interesado en conseguir anuncios de marca, desde el de Cadillac de 2016. El actor, que tiene un patrimonio neto estimado de 6 millones de dólares, ha conseguido seis papeles en cine y televisión. El próximo gran papel de Jeremy será interpretar al abogado Roy Cohn en la próxima película "The Apprentice", que sigue el negocio inmobiliario del expresidente Donald Trump en la década de 1970.

Nicholas Braun HBO Max

Llega el turno para el sorprendente Nicholas Braun, que se vio tocado por el éxito de "Succession" al aceptar el papel del primo tonto, Greg Hirsch, pero que siempre mantuvo el interés por el personaje. El actor, de 35 años, consiguió su primer papel importante en la comedia de superhéroes de 2005 "Sky High", aunque en 2002 ya había hecho de niño en "Law & Order: Special Victims Unit". A partir de aquí, Nicholas apareció en el programa "Minutemen" y "Princess Protection" de Disney Channel, además de tener un pequeño papel en "The Secret Life of the American Teenager" de ABC. Durante sus cinco años interpretando a Greg' en "Succession", Nicholas obtuvo seis nominaciones a premios y ganó un premio del Screen Actors Guild en 2022.

Sin embargo, el actor es otra de las estrellas del programa que se ha asociado con marcas en acuerdos de patrocinio. En diciembre de 2019, Nicholas canalizó su personaje de "Succession" en un anuncio de la cerveza baja en alcohol Miller64 para promover el "enero seco". En 2022, apareció junto a Trevor Noah, Jennifer Coolidge y Gwyneth Paltrow en un anuncio de Uber Eats que se emitió durante la SuperBowl. El actor, que tiene un patrimonio neto estimado de 4 millones de dólares, no parece tener ningún papel próximo, pero apareció en "Cat Person" y el thriller "Dream Scenario" en 2023.

El actor Alan Ruck HBO Max

Queda un hermano. El actor estadounidense Alan Ruck, que en la serie interpreta a Connor Roy, nació en 1956 en Cleveland y tras especializarse en teatro en la Universidad de Illinois en Urbana-Champaign Ruck hizo su debut en Broadway en 1985 en "Biloxi Blues" con Neil Simon y Matthew Broderick. Su saltó a la fama llegó en 1986 por su papel en el clásico de culto "Ferris Bueller's Day Off", pero "Succession" presentó a la estrella a una legión completamente nueva de fanáticos. Alan obtuvo cuatro nominaciones por su interpretación de Connor Roy.

Además, el mayor de los Roy se ha asociado con Domino's y LiftMaster en una serie de campañas que rindieron homenaje en broma al día libre de Ferris Bueller. En 2021, la estrella apareció en el primero de tres anuncios de LiftMaster, una empresa de puertas de garaje. Las campañas comerciales, los papeles cinematográficos y el trabajo televisivo de Alan le han valido un patrimonio neto estimado de 12 millones de dólares.

Hasta aquí la familia cercana. En el terreno de los satélites y buitres están J. Smith-Cameron (Gerri), actriz que ha tenido una prolífica carrera teatral que abarca casi cuatro décadas, pero "Succession" la puso en el candelero y a sus 66 años obtuvo siete nominaciones a premios durante la ejecución del programa, incluido un premio Emmy y un Globo de Oro como Mejor Actriz de Reparto. Después de "Succession", J Smith Cameron parece estar concentrada en construir su presencia televisiva y consiguió cinco papeles protagónicos más. En 2022, apareció en la serie de Disney+ aclamada por la crítica "Fleishman is in Trouble". El año pasado, también apareció en los dramas "Waco: The Aftermath" y "Teenage Euthanasia". La estrella, cuyo valor se estima en 2 millones de dólares, aparecerá en las series de televisión "In The Know" y "Turtles All The Way Down" en 2024.

El actor sueco Alexander Skarsgard hizo su debut en "Succession" en noviembre de 2021 cuando apareció por primera vez como el magnate de la tecnología Lukas Matsson.Fue nominado a cuatro premios durante su breve estancia en el programa, incluidos los Emmy como Mejor Actor Invitado y Mejor Actor de Reparto. Alexander, que comenzó su carrera como modelo de Calvin Klein, ha conseguido otros 10 papeles en cine y televisión y se estima que tiene un valor de 14 millones de dólares.