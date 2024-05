Eurovisión 2024: hora, dónde ver y orden de actuación de la gran final

Esta noche se celebra la gran final de la 68ª edición del Festival de la Canción de Eurovisión en Malmö (Suecia). Y aunque el certamen sigue siendo seguido por millones de espectadores y eurofans, lo sucedido en las últimas horas y durante esta semana podría empañar la celebración del ganador e incluso el transcurso de las actuaciones y votaciones de esta noche. Los 26 países finalistas subirán al escenario del Malmö Arena con la premisa que siempre acompaña al festival: cualquier cosa puede suceder. Incluso que gane Nebulossa y "Zorra".

En las últimas horas el representante de Países Bajos, Joost Klein, ha sido apartado de los ensayos con jurado y se ha reproducido el vídeo de su participación en la segunda semifinal. Los rumores apuntan a un enfrentamiento con algún miembro de la delegación de Israel. También ha habido denuncias de RTVE sobre el acoso de periodistas de esa nacionalidad a otros compañeros de otras nacionalidades, entre ellos el español Juanma Fernández. La representante italiana, Angelina Mango, sorprendió a todos al entrar en la sala de prensa y cantar "Imagine" de John Lennon ante la sorprendida prensa. También continúan las protestas en la calle con manifestaciones y contramanifestaciones.

Pero seguimos, San Marino, tras la derrota de Megara, ha sugerido, a través de su ministro de turismo, que podría prescindir de su participación el próximo año y varios países más podrían apuntarse a no actuar durante la final en solidaridad con su compañero de los Países Bajos, que está siendo investigado por la UER. Además, las ruedas de prensa tradicionales de los miembros del Big Five, fueron anuladas este viernes para no provocar preguntas incómodas.

A pesar de todo, y a expensas de que la UER decida anunciar nuevas medidas de última hora, sabemos, a pesar de que no importa porque las votaciones se abren esta vez desde la primera actuación, que el dúo Nebulossa, representante de España en Eurovisión 2024, actuará en el octavo puesto de la final. Eso significa que bien prontito, en la primera parte podremos comprobar si la canción española seleccionada en el Benidorm Fest consigue levantar la misma pasión que en la actuación de la segunda semifinal del jueves. Suecia será la primera en subirse al escenario como anfitriona según informó la UER en la rueda de prensa posterior a la segunda semifinal, y el resto de países Big Five y favoritos se reparten por toda la escaleta, aunque algunos se concentran al final de la lista, como Croacia, Francia o Austria.

Esta es la lista de actuaciones por orden:

En cuanto a la retransmisión, podrá seguirse por La1 de Radio Televisión Europea y en RTVE Play a partir de las 21:00 horas, y, por supuesto, se podrá seguir a partir de las 16:00 horas en el directo de LA RAZÓN.