Eurovisión: El Benidorm Fest 2024 ya tiene sus ocho finalistas

Este sábado todas las miradas estarán puestas en la Gran Final del Benidorm Fest 2024. El certamen ya ha elegido a sus ocho finalistas en las dos semifinales y se prepara para seleccionar al representante español en el Festival de la Canción de Eurovisión, que se celebrará en Malmö (Suecia) el próximo mayo. La noche de este jueves se celebró la segunda semifinal de la que han salido cuatro clasificados, las últimas cuatro plazas.

Si en la semifinal del martes vimos las actuaciones de Lérica ("Astronauta"), Noan ("Te echo de -"), Sofía Coll - ("Here to stay"), Mantra - ("Me vas a ver"), Miss Caffeina ("Bla, bla, bla"), Quique Niza ("Prisionero"), Angy Fernández ("Sé Quién Soy") y Nebulossa ("Zorra"), y tras las votaciones del jurado, Lee Smithurst, David Tserunyan, Marta Piekarska, Nicoline Refsing, Carlos Baute, Guille Milkway, Ángela Carrasco y Beatriz Luengo, se clasificaron Nebulossa (149 puntos), Angy Fernández (137), Sofía Coll (116) y Miss Caffeina (105), en la gala de este jueves los finalistas han sido San Pedro, Jorge González, María Peláe y Almácor.

La noche también contó con las actuaciones especiales de Iñigo Quintero, uno de los artistas que batió récords en 2023 colocándose en el primer puesto del Top 50 Global de Spotify gracias a "Si no estás" y Sergio Dalma, que interpretó "Sonríe porque estás en la foto" y les envió deseos a todos los aspirantes: "Muchísima suerte a todos, mucha mierda".