Eva Hache y su imán para arrancar risas en 'La Resistencia'

‘La Resistencia’ inició la última semana de enero con una invitada improvisada. El espacio de MovistarPlus+ recibió a la humorista Eva Hache regalándonos, una vez más, su característico sentido del humor. “Es una estrella de la televisión que vino hace tiempo. Hacía un programa similar a este”, comenzaba presentándola el conductor del espacio, David Broncano.

“He venido aquí de rebote. Aquí tendría que estar un invitado o invitada que no está y a mí me habéis sacado de la cama”, soltaba Eva. “La Gripe A ha venido muy fuerte y los invitados se han puesto enfermos. Te hemos llamado a ti y hemos salido ganando contigo”, le respondía con el mismo humor el jienense.

Cómo es de costumbre, los invitados que visitan el programa traen un regalo para su presentador pero Hache no quiso seguir esa costumbre. La humorista tuvo un detalle, un pin en forma de palomita, pero con Ricardo Castella ya que fue este quien dirigió su primer monólogo en la ‘Paramount Comedy’.

La segoviana además habló de su último proyecto, la película titulada ‘Un mal día lo tiene cualquiera’ y que se estrenó el pasado 26 de enero. “Estamos aquí encerrados y no os dejarán salir hasta que compréis las entradas para ir a ver la película al cine”, bromeaba para dar paso al tráiler, cosa que a ella no le gustan ya que revelan muchos detalles. Tras esto, se produjo un momento cómico ya que entre el público había un chico que era proveedor de bolsas de sangre en la película de Hache.

Eva tuvo que hacer frente a las clásicas preguntas: ‘’dinero en el banco y número de relaciones sexuales en el último mes’’. “Yo no tengo conciencia del dinero que tengo. No lo sé. Yo sé que pago mi hipoteca sin pensarlo. Voy al restaurante y no miro el precio”, confesaba la artista para luego dejar claro que en cuanto al sexo ‘’no ha pasado por su cama ya que ella solo folla en su casa’’.