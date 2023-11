Itziar Miranda: «Si veo ‘Amar es para siempre’ de refilón en la tele me engancho»

Itziar Miranda se mete en la casa (y en el corazón) de mucha gente cada tarde desde hace décadas con su maravillosa Manolita. Ella misma la describe como «el personaje más bonito de la televisión de este país. Es el símbolo de nuestras abuelas y madres de una época que hicieron mucho para sacar a las familias adelante en la posguerra. Se ha sentido identificada mucha gente y he sentido el amor del público». Pero a este delicioso personaje y a la serie «Amar es para siempre», que ha marcado una época en la historia de la televisión, también le ha llegado la hora de despedirse (todavía sin fecha) de Antena 3. Es por eso que hablamos con una de las protagonistas míticas, junto a Manuel Baqueiro, que interpreta a Marcelino Gómez.

¿Cómo se lleva con el momento de la despedida?

Estoy a flor de piel, me gusta mucho estar viviendo esto. Está siendo muy bonito estar con la familia, que es el equipo. Vamos a hacer un final de la leche, como la gente se merece, porque la fidelidad de la gente se merece todo. Cómo nos sigue, cómo perdonan también cosas. Hay algo también ahí de familia muy bestia que se ha creado entre el espectador y ‘Amar’. Tenemos muchas ganas de que lo disfruten mucho y lo estamos gozando como actores.

En la rueda de prensa que dieron en el FesTVal dio mucha envidia porque trasmitieron un ambiente de trabajo fuera de lo normal y más para una serie diaria. ¿Cómo se consigue eso?

Hay tres personas clave que son Jaume Banacolocha, Edu Casanova y Marta Creus que han sido siempre muy honestos con todo el equipo, con los actores y cuando hay tanta verdad y tanta honestidad se entienden bien las cosas.

Dicen que el ritmo de una serie diaria es apabullante, ¿cómo lo ha manejado durante tanto tiempo?

Es un poco mi ritmo vital. ‘Amar’ me encanta porque te pone en un ritmo brutal. Tienes dos tomas para hacerlo y tienes que tener mucha verdad, estar a flor de piel, mirar a tu compañero y tener mucha escucha. Eso es la bomba porque no hay una cosa de formalismo y construcción más allá de aquí y ahora. Y si sabes aprovechar eso, una serie diaria te la gozas. Confianza en el realizador y en el compañero y a gozarlo.

La sorpresa de lo que va a pasar en el guion es una incertidumbre también para ustedes.

Sí, y me parece bien. Yo no quiero saber las tramas. Me hace ilusión cuando los jueves o los viernes nos dan los bloques de guiones de la siguiente semana y la siguiente a esa. Me gusta el sábado levantarme y leer lo que me va a pasar. Con el final más aún. Yo estoy enganchada ‘Amar es para siempre’. Y cuando un capítulo acaba muy alto quiero saber qué es lo que va a pasar.

¿Lo mejor y lo peor de Manolita?

Lo mejor es el personaje. Ha evolucionado, tiene una escucha inmensa, se ha sabido transformar y no está encasillado. Ya me gustaría a mí tener un arco tan interesante como ella. Y lo peor no te sé decir, lo malo la hace humana. Siempre quiere tener la razón, pero es que la tiene.

¿Cómo se imagina el día después de «Amar»?

Mi marido dice que ya sabe que el día después me voy a poner a correr hasta el siguiente proyecto. (Ríe) No sé en realidad qué va a pasar, pero quiero disfrutar esto. Es como cuando estás en una cena buenísima y no quieres que acabe. Estoy muy en el presente.

¿Cuál ha sido su evolución en este tiempo?

He aprendido muchísimo de toda la gente que ha pasado, que he escuchado y curioseado muchísimo. Los he mirado para ver cómo hacían ellos. De los veteranos y de los jóvenes, que tienen mucha luz y llegan queriendo comerse el mundo.

¿Le da tiempo a verse?

Me puedo ver poco. Suelo llegar cuando «Amar» está por la mitad y paso a ver a mi madre que vive cerca. Ella lo está viendo y me pone al día como si yo no me hubiera leído los guiones. Lo sorprendente es que si miro a la televisión, me quedo enganchada.

¿Qué le apetece hacer después?

Estoy súper abierta a proyectos distinto. Me encantaría hacer una comedia negra, pero también muchas cosas. Ahora tengo una película, acabo de hacer otra y las he disfrutado muchísimo y me he dado cuenta de que no tengo ganas de parar. Estoy emocionada por ver qué me ofrecen.