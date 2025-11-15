Jenaro Castro, premio de Comunicación en los galardones Cantábrico Excelente 2025

Este viernes 14 de noviembre de 2025 ha tenido lugar la entrega de la IX edición de los PremiosCantábrico Excelente en el Pazo de Vilaboa. "La cornisa cantábrica es ejemplo de modernidad y tradición conjugada a partes iguales con una naturaleza que integra a la perfección el mar, la montaña, los ríos, los vientos intensos y un abanico de verdes que lo inundan todo", reza la página de los galardones que destacan la labor de profesionales, empresas e instituciones de Galicia, Cantabria, Asturias, País Vasco y Navarra.

Este año el premiado en la categoría de Comunicación ha sido el periodista y presentador de "Plano General", Jenaro Castro, que cuenta con una avalada trayectoria profesional. El galardón reconoce su compromiso profesional con el rigor y el periodismo de calidad.

Otros galardones recayeron sobre el Muncyt (Museo Nacional de Ciencia y Tecnología) de A Coruña, en la categoría de Ocio, "por ser un espacio que trasciende el mero formato del museo clásico y apuesta por acercar la ciencia y la tecnología a toda la ciudadanía". Y sobre la constructora global Citanias y Procomsa.