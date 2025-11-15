La trágica muerte de Mynie Steffens, chef y presentadora sudafricana, en accidente de helicóptero, a los 43 años

La comunidad gastronómica y del entretenimiento sudafricano está de luto tras la muerte de Mynie Steffens, chef, conductora de televisión y piloto certificada, quien falleció en un trágico accidente aéreo el 10 de noviembre de 2025. Steffens, de 43 años, perdió la vida durante un vuelo agrícola de control de plagas al estrellar su helicóptero contra cables de alta tensión sobre una plantación de cítricos en la localidad de Patensie, en la provincia de Cabo Oriental, Sudáfrica.

Steffens había construido una exitosa carrera como chef profesional y figura mediática gracias a su carisma y amplio conocimiento culinario, destacándose especialmente por su programa "Speel met Vuur" ("Jugar con Fuego"), que combinaba gastronomía, aventura y narración. Además de su pasión por la cocina, su versatilidad se reflejaba en su habilidad para pilotar helicópteros, labor que desempeñaba como parte de actividades de control agrícola en la región.

El accidente ocurrió alrededor de las 7:45 de la mañana cuando, según reportes de la Autoridad de Aviación Civil de Sudáfrica y la División de Investigaciones de Accidentes e Incidentes (AIID), el helicóptero Robinson R22 que conducía Steffens colisionó con líneas eléctricas. La fuerza del impacto fue tal que la aeronave sufrió daños severos y provocó la muerte inmediata de la chef y única ocupante. Las autoridades abrieron una investigación formal para esclarecer las causas precisas del siniestro.

Aldi van der Walt, compañera de trabajo y amiga de Steffens desde la infancia, expresó el profundo impacto que dejó su partida: “Mynie tenía un gran corazón, un alma gentil y era el pegamento que mantenía unidas a las personas. Vivía la vida al máximo, llena de ideas que transformaba en éxitos.” Numerosos seguidores y colegas de la industria gastronómica y televisiva también manifestaron su conmoción ante la pérdida de una figura tan aventurera y talentosa.

La noticia fue inicialmente confirmada por medios internacionales como la revista "People" y el portal "TMZ", y rápidamente se difundió en redes sociales y programas televisivos locales causándole gran tristeza al público que admiraba su trabajo y espíritu. Hasta el momento, sus familiares no han dado declaraciones públicas ni se han revelado detalles sobre los ritos funerarios.