Joaquín Prat revela el secreto mejor guardado de Telecinco para Navidad

No hay peor sensación que desvelar una sorpresa antes del día señalado. Esta situación emocional es en la que se ha visto envuelta Mediaset después Joaquín Prat haya desvelado los especiales de Nochebuena y Nocheveja de Telecinco. El presentador de 'Vamos a ver' ha vivido un momento incómodo al revelar información secreta sobre los especiales de las fiestas navideñas que prepara la cadena para este año 2024. El incidente ha tenido lugar durante el regreso de Verónica Dulanto al magacín tras varios días de ausencia. Prat, en tono relajado, no ha dudado en comentar el motivo de la ausencia de su compañera: "¿Qué tal las grabaciones de los especiales?", ha soltado, desvelando sin filtro un detalle que Mediaset aún no había anunciado oficialmente.

Lejos de esquivar el tema, Dulanto ha respondido con naturalidad y ha confirmado que estaba ocupada con las grabaciones de los programas especiales que Telecinco transmitirá en la noche del 24 y el 31 de diciembre. "Muy bien, yo ya me adelanto al futuro, yo ya estoy en el año que viene", ha comentado, desatando una pequeña complicidad entre ambos en el set. Sin embargo, la dirección del programa no ha tardado en intervenir para frenar la charla y evitar que se dieran más detalles.

Christian Gálvez y Verónica Dulanto Mediaset

Aunque la noticia de que Verónica Dulanto y Christian Gálvez liderarán estas entregas ya ha sido comentada en algunos medios, Telecinco no ha hecho un anuncio formal. Esto explica la rápida reprimenda a Joaquín Prat, quien, a pesar de las señales de advertencia, mantuvo un tono transparente. "¿Qué pasa? Que se graba, se graba", ha comentado en defensa de su revelación, mientras Dulanto lo respaldaba diciendo que no había inconveniente en hablar del tema. Con humor, Prat ha descrito la dinámica de grabar programas que se emitirán tiempo después: "Tú estás ahí y dices: ‘¡Feliz Navidad!’. Pero resulta que es 14 de noviembre", provocando risas en el plató de 'Vamos a ver'.

Verónica Dulanto y Joaquín Prat en el plató de 'Vamos a ver' Mediaset

Sin embargo, la dirección del espacio no ha compartido el tono distendido del presentador y le ha obligado a cambiar de tema rápidamente. Con un toque de ironía, Joaquín Prat se ha despedido de la conversación: "Bueno, da igual... Me van a matar". Dulanto también ha optado por rectificar: "Este año grabamos más tarde, casi en Navidad ya". Asimismo, Prat ha intentado cerrar el momento incómodo con humor, bromeando sobre las posibles consecuencias de sus palabras y deseando felicidades a su compañera, cuyo cumpleaños había sido el 13 de noviembre. "Vamos a ir presos... ¡Felicidades Vero!", ha afirmado.