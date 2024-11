'De Viernes' logra a los dos invitados más buscados de España

Telecinco se prepara para emitir esta noche una nueva entrega de su programa de entrevistas y actualidad de prensa rosa, 'De Viernes', con un grupo de invitados que promete generar gran expectación. Bajo la conducción de Beatriz Archidona y Santi Acosta, el espacio abordará temas personales y emotivos de sus invitados, así como debates de actualidad sobre la DANA, en un esfuerzo por mantenerse líder en su franja horaria.

El protagonista de la noche será Francisco Rivera Ordóñez, quien regresa al plató de Mediaset para compartir su experiencia con la nueva paternidad. El torero, quien espera su tercer hijo junto a Lourdes Montes, hablará sobre cómo esta noticia ha removido recuerdos de su infancia y su relación con Isabel Pantoja, viuda de su padre, el torero Paquirri. "Me llama llorando y me enseña el Predictor. Y yo digo: 'No me lo puedo creer'", relató Rivera al conocer la noticia. Además, se referirá a recientes declaraciones de Isa Pantoja, hija de la cantante, sobre su experiencia familiar, lo que promete un segmento cargado de emociones y revelaciones.

Otro de los invitados destacados es Javier Ungría, quien ofrecerá una de sus entrevistas más sinceras. Tras su separación de Elena Tablada, Ungría hablará de las tensiones y la "guerra constante" entre ambos desde el fin de su relación. La posibilidad de un encuentro con Tablada en el plató ha generado gran expectativa, ya que ella manifestó su deseo de "quitar caretas" y aclarar cuestiones pendientes.

El programa también se enfocará en la última hora de la DANA en Valencia. Entre los afectados, Nacho Palau relatará cómo la catástrofe impactó su hogar, mientras que Carmen Alcayde compartirá el drama familiar que enfrenta debido a la desaparición de un ser querido. Estas historias buscan humanizar las consecuencias de esta crisis climática.

Finalmente, ¡De Viernes! ofrecerá un momento de alta carga emocional con el reencuentro de Vanessa Bouza, exconcursante de Gran Hermano 19, con su hijo Alejandro, de quien estuvo distanciada por años debido a conflictos familiares. Este segmento apunta a ser uno de los más emotivos de la noche.

El programa ha demostrado ser un éxito en audiencia, como se vio el 1 de noviembre cuando lideró su franja con un 13,7% de cuota de pantalla y casi un millón de espectadores. Con los invitados y temas de esta noche, Telecinco busca mantener su racha, compitiendo con otros formatos de entretenimiento.